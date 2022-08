Opera lance son nouveau service VPN Pro sur Windows et Mac

août 2022 par Marc Jacob

L’été est une période de voyages, les gens changeant une fois de plus de lieu : pour les loisirs ou pour assister à des événements professionnels. Les plaisirs du voyage s’accompagnent toutefois des risques de cybersécurité liés à l’utilisation du Wi-Fi public.

Le navigateur Opera, connu pour son VPN de navigateur gratuit (toujours disponible), fournit à ses utilisateurs une solution pour l’ensemble de l’appareil qui protège leurs ordinateurs portables, où qu’ils aillent et quelles que soient les connexions qu’ils utilisent - des hotspots du métro au Wi-Fi des hôtels. Les utilisateurs d’Opera VPN Pro peuvent profiter de connexions sûres et transparentes où que les vacances ou les voyages d’affaires les mènent. Le service par abonnement couvrira jusqu’à six appareils connectés à un compte. Opera offre un mois gratuit avec une connexion VPN sécurisée illimitée à ceux qui s’abonnent à VPN Pro via le bureau avant le 31 août, avec la possibilité d’annuler l’abonnement à tout moment. Travailler depuis la plage, l’aéroport ou un café, ou simplement naviguer sur le web pour le plaisir, est désormais plus sûr grâce à la solution VPN Pro.

Pour utiliser le nouveau Opera VPN Pro, les utilisateurs doivent installer le navigateur Opera sous Windows ou Mac sur leur ordinateur, puis se connecter à leur compte Opera et l’essayer gratuitement. Dès lors, chaque fois que le VPN est activé, toutes les données que les utilisateurs envoient à l’internet sont cryptées et envoyées à l’un des milliers de serveurs VPN dans le monde. Cela les protège non seulement lorsqu’ils utilisent le Wi-Fi non crypté dans les aéroports, les restaurants et les centres-villes, mais rend également plus difficile le repérage par les publicitaires. D’un simple clic sur l’insigne Opera VPN dans la barre d’adresse du navigateur Opera, ou via l’icône de la barre d’état système, les utilisateurs peuvent activer une protection complète à tout moment.

Opera VPN Pro est disponible en anglais, allemand, français, espagnol, polonais et portugais brésilien.

Disponible sous Android, Windows et Mac

En mars dernier, Opera a lancé VPN Pro, une solution VPN complète qui crypte tout le trafic sortant de l’appareil Android de l’utilisateur. Aujourd’hui, elle renforce la confidentialité des utilisateurs sur le bureau. " Les services VPN deviennent un élément essentiel de la navigation, quel que soit l’appareil utilisé. C’est pourquoi nous avons décidé d’étendre notre offre afin que les utilisateurs puissent connecter simultanément jusqu’à six appareils Android et de bureau à leur abonnement VPN et rester en sécurité en ligne ", a déclaré Krystian Kolondra, EVP PC & Gaming chez Opera.

VPN Pro répond aux besoins des utilisateurs qui recherchent une protection accrue. Il assure la sécurité de l’ensemble de l’appareil et protège jusqu’à 6 appareils Android et Windows ou Mac différents en un seul abonnement. Les données des utilisateurs restent en sécurité derrière un mur de cryptage de nouvelle génération, quelle que soit l’application utilisée.

Tout comme le VPN gratuit d’Opera, le VPN Pro est un service sans log. Il offre un accès à plus de 3 000 serveurs de réseaux privés dans plus de 30 endroits dans le monde, permettant aux utilisateurs de télécharger des fichiers et de naviguer sur le Web en toute sécurité avec une connexion VPN rapide et une bande passante illimitée pour tous les appareils pris en charge. Il n’est pas nécessaire de sacrifier la vitesse pour une meilleure sécurité puisque VPN Pro donne accès à des serveurs à haut débit, de sorte que les utilisateurs peuvent naviguer plus rapidement que jamais. En outre, les utilisateurs peuvent exécuter le mode d’économie de données avec VPN Pro pour s’assurer qu’ils ne dépassent jamais les limites de leurs données.

Comment commencer

VPN Pro peut être utilisé sur Windows et Mac en installant Opera Browser pour le bureau. Pour renforcer la sécurité des appareils, les utilisateurs peuvent s’abonner à Opera VPN Pro directement dans Opera Browser en suivant 5 étapes simples : téléchargez la dernière version d’Opera Browser ; connectez-vous au compte Opera et sélectionnez la période d’abonnement souhaitée ; suivez les étapes de paiement ; profitez d’une connexion transparente et protégée au web !

Pour utiliser le même abonnement sur votre appareil Android, il vous suffit de télécharger le navigateur Opera pour Android depuis le playstore, de vous connecter au même compte Opera que vous avez sur votre ordinateur et de commencer à utiliser votre VPN Pro sur votre téléphone !

Avec Opera VPN Pro, les utilisateurs existants d’Opera peuvent facilement s’abonner en utilisant leur compte Opera sans avoir besoin de télécharger une autre application ou de créer un autre compte. Les options tarifaires varient de 1,99 à 5,99 dollars par mois (selon la durée de l’abonnement) de protection VPN, ce qui fait d’Opera VPN Pro l’une des solutions les plus sûres et les plus économiques du marché.

Si un utilisateur a besoin d’aide pour utiliser le service, l’équipe d’experts d’Opera est toujours disponible pour l’assister.

VPN Pro est actuellement disponible pour les utilisateurs dans la majorité des marchés du monde entier. Il existe une période d’essai gratuite de 7 jours et une garantie de remboursement de 30 jours. Avant le 31 août, les nouveaux utilisateurs de VPN Pro sur ordinateur peuvent bénéficier d’un mois d’abonnement gratuit. La version propose une offre tarifaire de 5,99 $ pour un mois, 2,99 $ par mois avec un abonnement de 6 mois, et 1,99 $ par mois avec un abonnement de 12 mois pour la protection VPN. Pour découvrir tous les avantages, visitez la page dédiée au VPN Pro. Pour ceux qui souhaitent protéger l’ensemble de leur appareil avec VPN Pro dès maintenant,