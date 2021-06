Opengear présente une version automatisée de Lighthouse Enterprise

juin 2021 par Marc Jacob

Opengear présente Lighthouse Enterprise : Automation Edition, une solution logicielle de gestion hors bande (OOBM -out of band maangement) à inclure des capacités d’automatisation et de provisionnement sécurisé.

La plate-forme Lighthouse Enterprise, qui fait partie d’une nouvelle gamme de produits robustes, évolue pour offrir aux entreprises une visibilité totale et des capacités de gestion à l’épreuve du temps sur l’ensemble de leurs réseaux.

À l’heure où les entreprises déploient davantage de périphériques et s’appuient de plus en plus sur l’automatisation des réseaux, la gestion hors bande sécurisée et l’accès alternatif s’imposent comme de véritables ‘must have’. Pour garantir une connectivité réseau permanente et la continuité des activités, Lighthouse Enterprise et Lighthouse Enterprise : Automation Edition offrent une haute disponibilité, pour les toutes tailles d’entreprises, y compris les plus grandes.

Lighthouse Enterprise offre sécurité, automatisation et évolutivité

Avec elle, les organisations informatiques peuvent contrôler un réseau distribué d’équipements et de dispositifs informatiques critiques. Grâce à des capacités multi-instances, elle garantit notamment la redondance et la résilience nécessaires à l’évolution des réseaux de l’entreprise. Les ingénieurs, en s’assurant de la présence et de la proximité des dispositifs critiques, contrôlent ainsi chaque aspect de leur réseau par le biais d’un hub central.

Les principales caractéristiques de Lighthouse Enterprise :

• La prise en charge jusqu’à 11 instances Lighthouse au total.

• La fourniture d’une infrastructure software-defined pour un accès IP à distance pour chaque nœud.

• L’accès à MessageBus et à tous les plug-ins actuels ou futurs.

Lighthouse Enterprise : Automation Edition facilite la gestion des réseaux La solution offre une meilleure automatisation pour permettre aux entreprises de gérer leurs réseaux de manière optimale. Secure Provisioning facilite le provisionnement de nouveaux réseaux à distance, automatiquement et en toute sécurité. Automation Gateway permet aux utilisateurs de Lighthouse de découvrir et de gérer par programmation des interfaces de gestion IP via le système de gestion Opengear, cela avec le même niveau de simplicité et d’efficacité que s’il s’agissait de consoles série.

Les principales caractéristiques de Lighthouse Enterprise : Automation Edition :

• Le support de toutes les fonctionnalités de Lighthouse Enterprise.

• L’intégration d’une passerelle d’automatisation pour chaque nœud.

• La fourniture d’un provisionnement sécurisé pour chaque nœud.