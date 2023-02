OpenText lance Cloud Editions 23.1

février 2023 par Marc Jacob

En tant que plateforme cloud de nouvelle génération, Project Titanium aidera les clients à accélérer leur transformation numérique basée sur le cloud et à adopter les futures applications basées sur l’intelligence artificielle (IA). Grâce aux innovations introduites dans CE 23.1, les entreprises se connectent et collaborent de manière transparente avec leurs clients, partenaires et collaborateurs à travers leur écosystème numérique. Elles travaillent de manière plus responsable grâce à une technologie qui répond aux nouvelles réglementations.

Après l’annonce de la version 22.4 de Cloud Editions lors de l’OpenText World de l’automne dernier, IDC annonçait : « Project Titanium oriente la stratégie commerciale d’OpenText qui souhaite répondre aux futures préoccupations métiers et positionne l’entreprise comme le noyau intelligent reliant les applications et les processus commerciaux ».

Cloud Editions 23.1 a pour vocation de faire avancer cette stratégie avec une série d’innovations.

Des solutions évolutives pour une sécurité simplifiée

Face à la sophistication croissante des vecteurs de menaces et aux silos de données dans l’environnement de travail hybride, la sécurité se fait progressivement plus complexe. CE 23.1 simplifie la gestion et la visibilité des surfaces d’attaque avec une nouvelle solution, OpenText Webroot Standalone DNS Protection, ainsi qu’un accès au portefeuille OpenText Webroot via la plateforme Secure Cloud.

• OpenText Webroot Standalone DNS Protection peut s’intégrer aux plateformes de protection endpoint existantes pour permettre aux clients d’étendre leur système de sécurité réseau robuste.

• Ainsi, les utilisateurs sur le réseau ou en itinérance sont protégés contre les malwares et autres types d’attaques DNS, tout en assurant la confidentialité et la visibilité sur l’utilisation d’Internet, sans compromis sur la sécurité ou l’expérience.

• En intégrant le portefeuille OpenText Webroot à la suite de solutions Secure Cloud, les fournisseurs de services gérés (MSP) peuvent désormais protéger toutes les surfaces d’attaque via une interface unique, et proposer à leurs clients une suite complète de logiciels de sécurité, de conformité et de productivité évolutive qui s’adapte à leur entreprise.

OpenText enrichit son offre de criminalistique numérique avec OpenText Tableau Forensic TD4 Duplicator. Grâce à un nouveau facteur de forme compact et à une interface utilisateur graphique intuitive, cette solution autonome de création d’images nouvelle génération accélère les investigations. Ainsi, les enquêteurs peuvent réaliser des acquisitions judiciaires sur place, facilement et à moindre coût, et localiser les données dans tous les endroits où elles se cachent.

Accessibilité et connectivité pour donner aux clients un avantage compétitif

Avec CE 23.1, les clients OpenText peuvent accélérer leur transformation en s’appuyant sur des applications intégrées. De nouvelles solutions intégrées pour Salesforce, SAP et Microsoft sont disponibles auprès de revendeurs cloud et sur des places de marché : Salesforce AppExchange, SAP Store, et Microsoft AppSource :

• Transformer les processus Salesforce avec la capture intégrée des données client pour améliorer la productivité des équipes de vente et de service avec OpenText™ Core Capture for Salesforce®.

• Simplifier et moderniser les workflows financiers grâce à une vue complète sur tous les éléments nécessaires à la réalisation de tâches financières transversales avec OpenText™ Extended ECM for Microsoft® Dynamics 365 Finance.

• Faire table rase des systèmes hérités pour passer rapidement à la vitesse du cloud SAP s/4HANA avec OpenText™ InfoArchive Cloud Edition.

CE 23.1 apporte des améliorations à OpenText™ Qfiniti Explore pour optimiser les performances des agents des centres de relation client et favoriser l’expérience client, à l’aide de meilleures analyses multicanales des centres d’appel et d’une gestion automatisée de la qualité.