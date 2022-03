OpenText lance Cloud Editions 22.1

mars 2022 par Marc Jacob

Cloud Editions est au service de plus de 3000 clients dans le cloud privé, 11 millions d’abonnés dans le cloud public et plus d’un million de partenaires commerciaux, afin de nourrir leur croissance et de faire franchir un nouveau palier aux expériences cloud pour les grandes entreprises et les PME.

La supply chain du futur est résiliente

Selon la récente étude Vision Technologique 2021 d’Accenture, la quasi-totalité (93 %) des dirigeants d’entreprises prévoient qu’au moins 50 % de leur activité se trouvera dans le cloud dans les trois prochaines années. La tendance est à une recherche d’agilité et de rapidité en vue de répondre à la dynamique du commerce mondial en constante mutation.

Les partenaires, fournisseurs, clients et autres communautés externes d’une entreprise ont besoin d’accéder à ses informations critiques mais leur intégration et leur administration par des processus manuels peuvent créer des risques pour la sécurité. Cette complexité nuit à la qualité de l’expérience utilisateur, nécessitant une révision des stratégies des partenaires et des supply chains. Pour une collaboration optimale, des millions de fournisseurs à l’international utilisent OpenText Supplier Portal afin de se connecter en toute sécurité à plus de 800 applications chez leurs entreprises clientes, allant de Microsoft Azure à des systèmes de gestion documentaire sur mesure. Aujourd’hui, CE 22.1 inaugure le nouveau produit OpenText Supplier Portal, offrant un environnement de connexion unique au sein d’OpenText™ Business Network Cloud pour un accès transparent, facilité et sécurisé à l’information, de la conception des produits aux achats et à la distribution.

La connexion et la collaboration sont créatrices de valeur

Les entreprises qui offrent des interactions en temps réel simplifiées et sécurisées à leurs employés, partenaires et clients peuvent améliorer la collaboration et prospérer dans des environnements distribués. Avec CE 22.1, OpenText Core Content se combine désormais à Core Signature pour fournir des capacités intégrées d’e-signature et d’acquisition de données, aidant les entreprises à exécuter en toute confiance la totalité de leurs procédures et approbations essentielles au quotidien. Les espaces de travail Extended ECM intègrent à présent les contenus avec Microsoft Teams, mettant fin aux silos de données, tandis que Core Share permet aux télétravailleurs d’accéder à et de collaborer sur des documents stockés dans Microsoft 365. Les utilisateurs peuvent ainsi enregistrer les modifications en temps réel afin d’assurer l’intégrité des documents et la gestion des versions entre les différents éditeurs et contributeurs. Lorsqu’un contenu fait l’objet d’e-discovery, OpenText Insight ajoute le surlignage des meilleurs passages, ce qui en fait la seule solution d’examen assisté par la technologie (TAR) capable d’identifier automatiquement le contenu le plus pertinent dans un document pour aider les utilisateurs à gagner du temps en repérant facilement les informations qu’ils recherchent.

Les innovations apportées par CE 22.1 vont aider les entreprises à optimiser les relations dans leurs chaînes d’approvisionnement et avec leurs partenaires, à améliorer leur productivité, à renforcer leur sécurité et à réduire leurs risques, ainsi qu’à proposer une expérience client personnalisée à grande échelle.