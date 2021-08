OpenText lance Advisory Services

août 2021 par Marc Jacob

OpenText Advisory Services est une offre de consultation stratégique qui permet aux clients de transformer leur vision de la transformation numérique en une stratégie dynamique exécutable. Les Advisory Services peuvent être adaptés aux besoins uniques d’une entreprise et couvrent un éventail de disciplines de gestion de l’information, de la stratégie, la gouvernance et l’adoption à la gestion de la sécurité, l’IA et l’optimisation opérationnelle. En travaillant en partenariat étroit avec une équipe d’experts dirigée par un expert de l’information dédié et expérimenté, les organisations bénéficieront de :

• Une vision claire de la gestion de l’information pour optimiser l’alignement sur les initiatives stratégiques de l’entreprise, gérer les risques et identifier les opportunités de croissance et d’innovation.

• Une feuille de route dynamique pour la gestion de l’information afin d’établir une stratégie de transformation agile, d’accélérer l’adoption et de suivre les contributions de l’entreprise aux résultats.

• Une architecture de solution fondée sur les meilleures pratiques pour soutenir les initiatives de la feuille de route, assurer la gouvernance et guider les investissements futurs.

Les Advisory Services d’OpenText sont également une offre renouvelable qui peut accompagner les clients année après année, en s’assurant qu’ils sont sur la bonne voie. Avec plus de 3 000 experts en gestion de l’information dans les services professionnels OpenText, OpenText apporte trois décennies de connaissances et d’expérience dans la gestion de l’information, la création de valeur commerciale et le succès de ses clients.