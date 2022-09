OpenText annonce un programme RSE avec son initiative « Zero-In »

septembre 2022 par Marc Jacob

OpenText™ dévoile son initiative OpenText Zero-In, fil rouge pour la réalisation des objectifs d’impact liés à ses engagements RSE (Responsabilité Sociale et Environnementale). Réaffirmant la promesse d’OpenText de mettre la puissance de la technologie au service du bien commun (Tech for Good), l’initiative OpenText Zero-In porte sur des objectifs spécifiques et mesurables qui s’appuieront sur les données pour aider la société à progresser face aux défis critiques de la planète.

L’initiative OpenText Zero-In s’articule autour de trois piliers :

• Zéro empreinte : OpenText s’engage sur un objectif de réduction de ses émissions de 50 % d’ici à 2030 et de neutralité carbone horizon 2040 (scope 1, 2, et 3) par rapport à l’exercice de référence 2022, ainsi qu’à ne plus envoyer de déchets en décharge d’ici à 2030. La société s’engage également en priorité à faciliter la migration de ses clients vers le cloud.

• Zéro barrière : OpenText s’engage à promouvoir l’égalité, la diversité et l’inclusion (EDI) en assurant la diversité au sein de la majorité de son personnel, la parité aux postes clés et la présence de 40 % de femmes à des postes de direction à tous les niveaux de sa hiérarchie, le tout pour l’échéance de 2030.

• Zéro compromis : OpenText s’engage à atteindre ses objectifs Zéro empreinte et Zéro barrière en adoptant une approche axée sur les valeurs, ancrée dans la science, la transparence et l’intégrité, favorisant la responsabilité et contribuant continuellement à entretenir une culture Tech for Good.

OpenText a récemment publié l’édition annuelle de son Rapport de citoyenneté d’entreprise, qui expose l’initiative OpenText Zero-In en détail et fournit une base de référence pour mesurer son succès au regard de ses ambitions RSE.

En 2021, OpenText a réalisé plusieurs initiatives et programmes liés à ses objectifs Zero-In, notamment :

• Le lancement du programme de stages ED&I Navigator Internship : ce programme comprenait un partenariat avec la Lakehead University (États-Unis) afin de proposer des opportunités de stages à des étudiants locaux inscrits à l’université. La société a ainsi accueilli ses premiers stagiaires en distanciel au printemps dernier dans ses départements génie logiciel, marketing, finance, informatique et ressources humaines. Le programme ED&I Navigator Internship a également été étendu à plusieurs étudiants de la Howard University aux États-Unis.

• Parrainage en Pologne d’écoles accueillant de jeunes réfugiés ukrainiens : OpenText apporte son soutien aux efforts humanitaires en Ukraine depuis mars 2022 et ne cesse de trouver de nouveaux moyens d’aider la population de ce pays à traverser la crise en cours. Dernièrement, la société a noué un partenariat avec cinq écoles de Poznan ayant accueilli au total plus de 600 élèves ukrainiens dans leurs classes. OpenText a fait à chaque établissement un don pour contribuer à financer des ordinateurs portables, des manuels en langue ukrainienne, des logiciels de traduction, des casiers et des équipements sportifs.

• Nouveaux avantages sociaux pour le bien-être des collaborateurs : depuis le début de l’année 2022, OpenText a instauré divers nouveaux avantages sociaux afin de mieux répondre à l’évolution des besoins de ses collaborateurs. Il s’agit par exemple d’une extension des congés de maternité et parentaux, des congés pour obligations familiales ou d’allocations d’adoption pour les salariés de la société au Canada, aux États-Unis et en Inde, ou encore de la couverture des frais médicaux (interruption de grossesse, traitement contre l’infertilité, changement de sexe, santé mentale, etc.) pour les collaborateurs américains, quel que soit leur État de résidence. En outre, OpenText a signé cette année la déclaration HRC (Human Rights Campaign) appelant les responsables publics à mettre un terme ou à s’opposer aux campagnes en faveur d’une législation anti-LGBTQ+.

• Soutien des communautés dans le besoin : OpenText fait du soutien aux communautés où vivent et travaillent ses collaborateurs une priorité. Dans le cadre de sa politique de dons, la société apporte un soutien financier pour le secours aux sinistrés à travers le monde et met en place des programmes de dons employés-entreprise afin d’offrir une contribution financière égale à celle de ses salariés. Récemment, OpenText a fait un don de 10 000 dollars à la Croix-Rouge américaine au profit des victimes des inondations mortelles dans l’est du Kentucky.

En complément de son initiative Zero-In, OpenText a lancé une campagne internationale intitulée « Be a Climate Innovator » afin de sensibiliser les entreprises à l’application de la gestion de l’information dans le but d’innover pour un futur plus durable. Aux côtés de ses clients, OpenText se fixe l’objectif ambitieux de sauver 1 % des arbres de la planète au cours des 10 années à venir, grâce à la transformation numérique. Le monde numérique peut ainsi contribuer à la protection du monde physique et à la prospérité de la planète pour les générations futures.