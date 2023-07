OpenText™ lance OpenText Cloud Editions (CE) 23.3

juillet 2023 par Marc Jacob

Les dernières innovations montrent l’engagement d’OpenText à permettre aux entreprises de relever les défis les plus complexes auxquels elles sont et seront confrontées aujourd’hui et à l’avenir.

Les principales innovations de CE 23.3 :

Obtenir plus rapidement des informations intelligentes basées sur les données grâce à des analyses avancées à une échelle illimitée

• Des innovations pour la plateforme OpenText™ ValueEdge, permettant aux équipes de livraison de logiciels d’avoir la visibilité nécessaire pour simplifier et améliorer chaque étape du cycle de vie du développement logiciel. Ces capacités pilotées par l’IA incluent le suivi et la prédiction des risques associés à la livraison, à la maintenance et à la gouvernance des logiciels.

• OpenText™ Magellan™ BI Reporting – Public Cloud - Public Cloud est désormais disponible dans le cloud public et offre une interface utilisateur simple avec une découverte et une visualisation avancées des données en plus de la puissance analytique alimentée par OpenText™ Vertica. Cette prochaine offre permettra aux clients de définir, de déployer et d’intégrer de manière transparente des métriques et des rapports interactifs, des tableaux de bord et des fonctionnalités de veille stratégique en libre-service dans n’importe quelle application.

• La nouvelle génération d’OpenText™ Vertica est à présent disponible pour aider les entreprises à tirer profit de leurs données en combinant la puissance d’un entrepôt de données avec des capacités de data lakehouse grâce à la nouvelle intégration de data lakehouse avec Apache Iceberg. Les entreprises peuvent ainsi accéder à leurs données et les analyser rapidement et sans effort à travers des quantités illimitées de données structurées et non structurées, et ce, sans aucune limite.

Renforcer les liens entre les collaborateurs grâce à une collaboration améliorée

• OpenText™ Documentum™ for Healthcare optimise la prestation des soins et améliore les résultats pour les patients en fournissant une source centralisée pour toutes les données des patients, quelle que soit leur origine. Cette nouvelle offre permet aux systèmes de santé, aux hôpitaux et aux cabinets de grands groupes de simplifier la gestion des données. En outre, elle améliore la façon dont ils gèrent, accèdent et partagent les informations sur les patients en transformant le contenu non structuré en données exploitables.

• Disponible prochainement sur Google Cloud Marketplace, OpenText renforce l’expérience numérique des employés avec OpenText™ Core for Google Workspace. Cette nouvelle solution contribue à réduire les frictions numériques, à améliorer la productivité des travailleurs et à accélérer les processus métier. Elle permet aux utilisateurs d’intégrer des flux de travail de gouvernance automatisés, quels que soient l’endroit et la manière dont ils travaillent sur Google Workspace.

Répondre aux normes de sécurité et de conformité FedRAMP

• Avec la dernière autorisation FedRAMP d’OpenText™ Fortify on Demand’s par le biais du Joint Authorization Board (JAB), Fortify est particulièrement bien placé pour aider les agences gouvernementales à adhérer aux politiques internes de gestion des risques et aux mandats gouvernementaux. En conséquence, plusieurs nouvelles fonctionnalités sont incluses dans CE 23.3. La plus notable est la possibilité d’offrir une analyse de la composition des logiciels en plus des offres de tests statiques de sécurité des applications (SAST) et de tests dynamiques de sécurité des applications (DAST) de Fortify.

• En tant qu’entreprise engagée à fournir des solutions sécurisées et fiables, OpenText a obtenu la désignation « En cours » pour de multiples solutions au sein de la plateforme de gestion informatique Micro Focus ITMX et d’OpenText™ Cloud for Government dans le cadre du processus d’autorisation FedRAMP et sont désormais disponibles sur le FedRAMP Marketplace.