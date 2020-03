OpenText acquiert XMedius

mars 2020 par Marc Jacob

OpenText™ annonce l’acquisition de XMedius, fournisseur de solutions d’échange d’informations sécurisé et de communications unifiées. L’expertise de XMedius et ses technologies brevetées pour transformer la communication sécurisée et collaborative viennent étoffer le portefeuille de solutions d’OpenText. Les clients pourront déplacer plus de flux de production dans le cloud et de toujours mieux tirer parti de l’information.