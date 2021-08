OpenText™ annonce lancement d’OpenText™ Cloud Editions (CE) 21.3

août 2021 par Marc Jacob

OpenText™ annonce lancement d’OpenText™ Cloud Editions (CE) 21.3, une solution apportant des innovations dans le cloud OpenText qui permettront aux entreprises de toutes tailles de devenir plus intelligentes, sécurisées et connectées.

CE 21.3 plusieurs innovations majeures telles que :

OpenText™ Experience CDP, une nouvelle plateforme de données clients et une fonctionnalité essentielle de la plateforme OpenText™ de gestion de l’expérience digitale hautement intégrée. Experience CDP améliore les taux de conversion des prospects en unifiant les données clients de première et tierce partie, notamment Google Marketing Platform, afin d’optimiser le ciblage et mieux personnaliser les expériences omnicanales.

OpenText™ Magellan Risk Guard, une nouvelle solution d’intelligence artificielle (IA) qui aide les entreprises à assurer leur conformité et à atténuer les risques en repérant et en maitrisant les contenus – textes, images ou vidéos – potentiellement sensibles, inappropriés ou préjudiciables, présents dans leurs systèmes. Facile à déployer, Risk Guard intègre 20 modèles d’IA préexistants afin d’identifier les risques dans 50 catégories prédéfinies : informations à caractère personnel, drogues, alcool, violence, etc.

Mise à jour d’OpenText™ Extended ECM for Office 365, qui approfondit l’intégration avec Microsoft Teams, simplifiant encore la collaboration, la productivité et la gestion conforme des informations.

Fidèle à l’engagement d’OpenText à fournir des solutions de gestion de l’information sous la forme d’API cloud, OpenText™ Developer Cloud comporte désormais des API pour les services de contenu, les fax, les notifications, l’acquisition de données et la sécurité. La protection Webroot® contre les menaces en temps réel et la surveillance des API contribue à protéger les données sensibles et à réduire les risques potentiels liés aux cyberattaques. En outre, OpenText™ Business Network Cloud inclut à présent des connecteurs vers 135 API dans SAP S/4HANA® Cloud, permettant aux entreprises de fluidifier la circulation des données en temps réel et de limiter les perturbations lors de la migration vers cet environnement.

« La solution OpenText Cloud répond à nos objectifs de réduire et stabiliser nos coûts opérationnels et de faciliter l’accès pour nos clients, en améliorant la sécurité, la surveillance et l’administration », témoigne Joris Verberckmoes, responsable des livraisons et opérations chez Engie Electrabel.

CE 21.3 comprend également des mises à jour majeures de chacun des composants d’OpenText Cloud, ainsi que de nouvelles solutions adaptées aux besoins spécifiques de différents secteurs.

OpenText Content Cloud améliore la productivité des utilisateurs et des processus et automatise la gestion des contenus métiers critiques. Voici les innovations au-delà d’OpenText Extended ECM :

OpenText™ Core for Regulatory Plans, une solution SaaS destinée aux biosciences, aide les entreprises à planifier, gérer et suivre les demandes d’autorisation complexes. OpenText™ Core Share for SAP solutions, disponible sur le SAP Store, sécurise la collaboration à distance dans le cloud au sein d’un processus métier SAP. OpenText™ Axcelerate™ améliore la fonction de contrôle des chats et étend les capacités de collecte d’informations pour Google Workspace et Microsoft Exchange.

OpenText Business Network Cloud connecte l’entreprise à l’économie globale et aux réseaux commerciaux via une plateforme d’intégration unifiée. En dehors des nouveaux connecteurs d’API, les innovations sont les suivantes :

OpenText™ Lens est désormais disponible dans OpenText™ Trading Grid Classic pour offrir une visibilité en quasi-temps réel sur les transactions B2B, les expériences personnalisées, ainsi que de nouveaux outils de reporting pour améliorer la productivité et la communication.

OpenText™ IoT Platform simplifie l’expérience utilisateur et fournit des API dotées de fonctions opérationnelles pour l’internalisation ainsi que l’intégration et l’activation des équipements de l’Internet des Objets.

OpenText Experience Cloud offre une plateforme unifiée pour la modernisation des interactions tout au long du parcours client. Outre la nouvelle plateforme de données clients, les innovations sont les suivantes :

OpenText™ Media Management s’intègre dorénavant avec Shutterstock pour optimiser la recherche d’images et la gestion de médias.

OpenText Media Management inaugure également un nouveau Jobs Dashboard (tableau de bord des tâches) qui procure une visibilité immédiate sur tous les projets en cours, aidant les équipes et les divers intervenants à optimiser leur collaboration et à respecter leurs délais.

Lancement d’OpenText Voyager Connect Community, une communauté en ligne destinée aux professionnels de la gestion de l’expérience digitale et de l’information désireux d’échanger des idées, des contenus et des ressources.

OpenText Security & Protection Cloud renforce la cyberrésilience en protégeant et sécurisant les données pour permettre leur préservation et leur restauration rapide en cas de cyberattaque ou de perte accidentelle. Innovations récentes :

Le service OpenText™ Managed Detection & Response (MDR) aide les grandes entreprises à découvrir les menaces et les risques cachés pour prévenir les conséquences d’ordre financier, juridique, ou pour leur réputation.

OpenText™ EnCase Forensic et OpenText™ EnCase Endpoint Investigator permettent désormais de collecter sur les réseaux sociaux des éléments provenant d’applications de collaboration et de stockage dans le cloud, notamment Microsoft Teams, Amazon S3, Dropbox et Box.

Webroot® Business Endpoint Evasion Shield renforce la protection en identifiant les menaces en amont de la chaîne d’attaque.

Webroot® Security for Chromebook se dote d’un antivirus et de filtres web.

Webroot® Security Awareness Training fournit des contenus localisés dans des langues supplémentaires de la zone EMEA.

OpenText Developer Cloud est une source unique de services d’API cloud qui aide les développeurs à concrétiser rapidement leurs idées au moyen de puissantes API. Developer Cloud s’étoffe notamment d’une documentation plus accessible pour les API, de nouveaux matériaux d’apprentissage et d’un nouveau forum dédié aux développeurs.

Chacun des composants cloud s’appuie sur les technologies avancées d’OpenText™. Aux côtés de Risk Guard, les innovations sont les suivantes :

Prise en charge du data lake Amazon EMR et d’un modèle de classification de textes pour une taxonomie dans le domaine des biosciences selon le système de métadonnées médicales MeSH (Medical Subject Headings).

Intégrations plus poussées entre OpenText™ Core Case Management et OpenText™ Core Content pour une meilleure connexion des contenus aux processus.

Les OpenText Industry Solutions sont adaptées aux besoins spécifiques de différents secteurs, en réunissant des produits de gestion de l’information issus de l’ensemble de l’offre OpenText. Les nouvelles solutions présentes dans CE 21.3 s’adressent aux secteurs suivants :

Services publics : Customer Experience Platform for Utilities by OpenText offre des portails clients authentifiés et une intégration poussée avec SAP afin d’améliorer la qualité de l’expérience client, de fidéliser la clientèle et d’accroître le chiffre d’affaires.

Biosciences : Clinical Data Intelligence from OpenText™ accélère l’obtention des autorisations réglementaires tout en assurant la gouvernance grâce à l’automatisation de la collecte, de l’analyse et du dépôt de la documentation des essais cliniques.

Administrations : Cloud for Government from OpenText™ apporte aux administrations des fonctions renforcées de sécurité sur la base du risque, synonymes de davantage de visibilité, d’automatisation et de collaboration.

Industrie : Asset Track for Manufacturing from OpenText™ suit la localisation et les mouvements des actifs en temps réel afin d’éliminer les processus manuels et d’éviter les pertes, ce qui se traduit par une augmentation de la production et une réduction des coûts opérationnels.