OpenText - Journée mondiale du Mot de passe

mai 2021 par Anthony Di Bello, VP, Strategic Development, chez OpenText

« La plupart des organisations ont mis en place des politiques de mot de passe et d’expiration ainsi qu’une technologie de gestion des identités comme Active Directory et A2F. Bien que cela protège les entreprises jusqu’à un certain point, les attaquants chercheront toujours de nouvelles tactiques pour atteindre leurs objectifs, comme en témoignent les cyberattaques HAFNIUM et SUNBURST survenues cette année. La journée mondiale du Mot de passe est l’occasion de s’assurer que les systèmes exécutant des services de gestion des identités sont renforcés et que les systèmes de détection des points d’accès sont capables de repérer les tactiques, techniques et procédures associées aux attaques contre les informations d’identification et l’infrastructure d’authentification unique. »