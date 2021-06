OpenIP lance OpenSIM Revolution

juin 2021 par Emmanuelle Lamandé

Avec la carte OpenSIM Revolution, il est désormais possible d’utiliser son numéro de ligne fixe, et toutes les fonctionnalités de la téléphonie de son entreprise, depuis son mobile, sans transformation particulière.

Pour ce faire, la carte OpenSIM Revolution embarque un téléphone virtuel reconnu comme un terminal par le PBX de l’entreprise. Elle porte deux numéros : un fixe et un mobile. Les appels reçus sur le fixe sonnent sur le mobile en utilisant le réseau GSM, sans transfert d’appel. Afin de pouvoir utiliser n’importe quel mobile, y compris personnel, l’utilisateur peut choisir son mode d’usage, privé ou professionnel. Quand ce dernier est activé, il peut passer ses appels depuis le composeur natif de son mobile en présentant le numéro fixe, apparaître « en ligne » aux yeux des autres collaborateurs de l’entreprise et revenir à tout moment en mode privé. Plus besoin de s’encombrer de deux terminaux, le collaborateur utilise son propre terminal pour ses appels professionnels et bénéficie de toutes les fonctionnalités de sa téléphonie d’entreprise sans toucher à son forfait et en gardant ses appels personnels strictement confidentiels.

De son côté, l’entreprise doit souscrire un abonnement OpenSIM Revolution et s’équiper du SIP Trunk Touch d’OpenIP.

Date de disponibilité : à partir du 7 juillet 2021

PBX compatibles au lancement : MetaCentrex, 3CX, Wildix puis Mitel, Alcatel, Wazo et d’autres selon les demandes des utilisateurs

Terminaux mobiles compatibles : iOS, Android, téléphone endurci, téléphone 2G

Cette innovation du groupe Destiny est protégée par un brevet international. Cette solution peut être certifiée avec n’importe quel PBX.