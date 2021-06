Open Source Experience se déroulera à Paris, les 9 & 10 Novembre

juin 2021 par Marc Jacob

OPEN SOURCE EXPERIENCE : 2 jours intenses d’opportunités business pour toute la filière de l’open source !

70 EXPOSANTS pour découvrir les offres de solutions, rencontrer la communauté et faire du networking dans une ambiance conviviale.

Sociétés éditrices de logiciel Open Source, composants open hardware, entreprises de solutions réseaux, intégratrices open source, etc. L’ensemble de la chaîne de valeur de l’écosystème de l’Open Source est représenté pour favoriser l’innovation et répondre aux demandes des expertes et experts techniques ou métiers.

150 TEMPS FORTS conférences, tables rondes et plénières animés par les experts du marché pour réunir toute la communauté Open Source et les entreprises en recherche d’informations et d’innovation !

Nos 200 speakers échangeront autour des thématiques Open Source suivantes : Open Hardware, Open Science, Open Data, Cloud, Business Model, Gouvernance et Stratégie, IoT, Smart City, Industry 4.0, IA, Robotique, Business Apps...

Participer à un moment privilégié de rencontres et de partage pour bâtir un futur plus ouvert !

70 exposants // 150 conférences // 200 speakers // 4500 visiteurs attendus

La complémentarité de deux événements

Cette première édition se déroulera conjointement au salon SIDO, l’événement Tech & Usages dédié à la convergence des Technologies IoT, IA, XR & Robotique. L’association des deux événements permettra de démultiplier le potentiel de visiteurs et de contribuer à un décloisonnement des univers technologiques.

Appel à conférences

Plus de 130 créneaux sont ouverts à vos propositions d’interventions sur l’Open Source autour de sujets liés à la gouvernance, aux business modèles, à la cybersécurité, à l’IA et à la robotique, à l’open science, au big data, au cloud, à l’industrie 4.0 ou à la smart city, etc.

Répondez à l’appel à conférences en soumettant votre proposition sur la plateforme !

https://sessionize.com/opensource-e...

Présentez votre projet en 10 lignes et expliquez pourquoi votre proposition est intéressante pour la communauté Open Source. Les propositions seront étudiées par le comité de programme au terme d’un processus de sélection.

// Vous êtes spécialisé(e)s dans les technologies Open Source ? // Vous connaissez parfaitement l’écosystème Open Source, notamment les sujets liés aux enjeux politiques ou à l’indépendance technologique ? // Vous souhaitez présenter votre projet, partager votre expérience ?

>> INTERVENEZ SUR LA SCENE D’OPEN SOURCE EXPERIENCE !

Cette année, nous sollicitons des propositions dans les 11 thématiques suivantes :

• Open Hardware

• Cyber Security / Privacy / Blockchain

• Governance / Strategy / Business Model

• AI / Robotics

• Open Science

• Open Data / Interoperability

• Cloud / Devops / Infrastructure / Telco

• Big Data / Data Visualization

• IoT / Embedded / Edge Computing / Smart City / Smart Industry

• Full Stack / Web

• Business Apps

A travers un programme ouvert aux propositions de tous horizons, OPEN SOURCE EXPERIENCE permettra aux entreprises et utilisateurs des technologies Open Source de découvrir de nouvelles approches et solutions pour leurs projets d’innovation.