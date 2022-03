Oodrive renouvelle sa qualification SecNumCloud pour trois ans

mars 2022 par Marc Jacob

Oodrive obtient une nouvelle fois la qualification SecNumCloud. Après quatre ans de collaboration avec l’Agence nationale de la sécurité des systèmes d’information (ANSSI), Oodrive avait été le premier acteur à obtenir ce label en 2019. La qualification SecNumCloud, label de confiance de l’ANSSI, avec le haut niveau de sécurité technique et juridique qu’elle garantit, s’impose comme la référence française en matière de sécurité et le pilier d’une réelle souveraineté numérique.

Si Oodrive assume être un éditeur de logiciels des plus sécurisés, c’est qu’elle sait répondre à un référentiel ANSSI qui s’améliore en continue. Les enjeux cyber des acteurs français évoluent constamment, notamment en matière de sécurité, de confiance et de souveraineté. Les entreprises doivent pouvoir faire appel à des services cloud respectant un cahier des charges alors plus précis d’année en année. L’infrastructure Oodrive d’une part, son offre de suite collaborative de confiance de l’autre, ont toutes deux étés auditées dans le cadre du process de requalification SecNumCloud. Le leader de la gestion des contenus sensibles atteste encore une fois du plus haut de niveau de sécurité en France sur une offre SaaS (Software as a Service).

Entre 2019 et 2020, en France, le nombre d’attaques en lignes et actes de piratages a augmenté de 255% selon l’ANSSI. Face à cette recrudescence les organisations se doivent de continuer à accompagner les Organismes d’importance vitale (OIV) dans la sécurisation de leurs systèmes d’information sensibles. En réponse, la qualification SecNumCloud apporte les meilleures garanties de confidentialité et de protection des données sensibles, à la fois d’un point de vue technique mais aussi juridique. Elle permet au OIV de répondre à leurs obligations vis à vis de l’État en faisant la démonstration d’un haut niveau de sécurité dans l’utilisation de solutions Cloud. C’est ainsi que ce label s’impose comme la seule barrière efficace face au Cloud Act, mais également face à la nécessité de rétablir la confiance entre utilisateurs et fournisseurs Cloud.

En fin d’année dernière, l’ANSSI a livré la version révisée du label SecNumCloud pour l’adapter “Cloud de Confiance” et l’isoler des lois extraterritoriales.

SecNumCloud soutient de la souveraineté numérique

Oodrive milite depuis des années pour l’avènement d’un Cloud Européen Souverain. Récemment, le groupe a présenté l’évolution de sa suite applicative, dont les solutions Oodrive Meet et Oodrive Work ont été parmi les toutes premières en France à être certifiées SecNumCloud. Le troisième module de sa suite, Oodrive Sign, y sera à son tour soumis d’ici le second semestre 2022, faisant de cette suite la solution collaborative la plus sécurisée d’Europe. Dans la continuité des priorités d’Oodrive pour l’année 2022, l’entreprise participe activement au groupe de travail sur la nouvelle norme de confiance ESCloud (European Secure Cloud) qui doit permettre d’adapter la qualification SecNumCloud au niveau européen.