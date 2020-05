Oodrive nomme Mathieu Pierret au poste de Head of Engineering

mai 2020 par Marc Jacob

Oodrive annonce la nomination de Mathieu Pierret au poste de Head of Engineering. Ce spécialiste du management de projets IT aura pour mission d’accompagner la montée en puissance du leader européen du partage, de la sauvegarde et de la signature électronique. Rattaché à Stéphane Ankaoua, COO d’Oodrive, Mathieu Pierret accompagnera la croissance d’Oodrive ainsi que ses capacités technologiques, en se concentrant sur l’efficacité des processus techniques et la qualité des développements produit, tout en respectant le principe de « security and privacy by design ».

Diplômé de l’Université Paris Dauphine en Génie Mathématiques et Informatique, avec plus de 20 ans d’expérience en management de projets et d’équipes techniques, Mathieu Pierret est passionné par le développement produit, le cloud et les méthodologies agiles.

Il débute sa carrière chez BNP Paribas Securities Services, où il mène, pendant plus de 15 ans, des projets internationaux complexes à forts enjeux de qualité et de sécurité des données, notamment dans le domaine de la gestion d’actifs et de fonds. Puis, il intègre Cloudreach, un leader Européen des services Cloud, où il prendra notamment en charge, en tant que Product Leader, de développer des offres d’évaluation de stratégies et de pilotage de migration de portefeuilles d’applications. Plus récemment, il a mis son expérience dans le développement d’offres Cloud au service de Timspirit. Son expertise vient aujourd’hui soutenir les ambitions mondiales d’Oodrive dans le cadre de sa transformation engagée, afin de délivrer toujours plus de valeur ajoutée à ses clients.