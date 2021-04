Oodrive annonce l’acquisition de SELL&SIGN

avril 2021 par Marc Jacob

Oodrive acquiert SELL&SIGN, une solution tout en un de signature électronique basée à Marseille, développée et commercialisée par la société Calinda Software. Cette acquisition a pour objectif d’amplifier la performance d’oodrive sur le développement de sa suite applicative de partage et de collaboration. Le Groupe entend ainsi déployer son expertise sur le pan de la signature électronique afin d’en devenir l’un des acteurs significatifs en Europe, à horizon trois ans.

L’intégration stratégique de SELL&SIGN, pour consolider l’offre applicative d’oodrive en France et à l’International

Co-fondée en 2014 par Alexandre Mermod, Chief Executive Officer, et Sébastien Bassompierre, Chief Technical Officer, SELL & SIGN s’illustre sur le secteur de la signature numérique qualifiée. La jeune pousse se distingue grâce à une offre tout-en-un innovante et simple d’utilisation permettant à chaque utilisateur de ratifier ses documents, tout en améliorant la sécurité des transactions.

La solution vient compléter la plateforme collaborative d’oodrive, qui met à disposition des entreprises les briques fonctionnelles les mieux-disantes possibles, dont :

Le partage et la collaboration, avec oodrive_share

La digitalisation des réunions sensibles, avec oodrive_meeting

La gestion du patrimoine visuel et média, avec oodrive_media

La sauvegarde, avec oodrive_save

Et la signature électronique avec oodrive_sign

La compétence de SELL&SIGN couvre d’ores et déjà les besoins exprimés par les clients Grands Comptes d’oodrive. Celle-ci permettra au Groupe de conforter sa position d’acteur significatif de la signature électronique au-devant de la scène française et européenne.

La signature électronique, composante majeure de la transformation digitale des entreprises

En une année, la e-signature s’est ancrée dans les besoins fondamentaux des organisations : de “nice-to-have”, elle est devenue un “must-have” critique pour la performance des entreprises. Son attractivité fait écho à la prévalence du télétravail, adopté très rapidement dans un contexte bouleversé par la pandémie. Le télétravail est non seulement devenu un outil de confort et de performance, mais aussi un enjeu de continuité d’activité. Les structures doivent désormais être en mesure de pouvoir travailler à distance quand cela est nécessaire (et possible).

Cette évolution des pratiques a indéniablement eu des incidences sur les projections du marché de la signature électronique ; la croissance mondiale du secteur devrait afficher +25% par an pour atteindre d’ici à 2024 un chiffre d’affaires global de 3,7 milliards de dollars, dont 969 millions générés en Europe. En France, ce chiffre devrait être porté à 180 millions d’euros en 2024, soit une évolution de +140% par rapport à 2020. Paradoxalement, seules 8% des entreprises françaises ont à ce stade franchi le cap de la signature 100% électronique, tandis que 45% des Grands Comptes du pays utilisent encore exclusivement la signature papier .

Face à ce paradigme, l’intégration de SELL&SIGN marque l’ambition d’oodrive de devenir le partenaire-clé de la digitalisation des entreprises en Europe