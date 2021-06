Onfido lance une solution à intégrer la nouvelle carte d’identité nationale française

juin 2021 par Marc Jacob

Le déploiement de la nouvelle carte d’identité française, entamé en mars dernier, sera finalisé le 28 juin prochain. Ce nouveau document, intégrant une puce électronique, sera plus difficile à falsifier et permettra de lutter contre la fraude et l’usurpation d’identité.

Onfido, le spécialiste de la vérification d’identité et de l’authentification en ligne, est le premier sur le marché à reconnaître et intégrer la nouvelle carte d’identité nationale française au sein de ses solutions. Ce nouveau document vient ainsi s’ajouter aux 4.500 types de documents de plus de 195 pays reconnus par Onfido.

En France, 7 types de documents sont reconnus et gérés par Onfido :

• La carte d’identité nationale

• La carte nationale d’assurance maladie (carte vitale)

• Le passeport

• Le permis de conduire

• Le visa

• Le permis de résidence

• La carte opérateur privé

Les solutions Onfido permettent de vérifier si une pièce d’identité est authentique ou frauduleuse. Il suffit que l’utilisateur la numérise, à partir de l’appareil de son choix. Onfido effectue ensuite un contrôle pour s’assurer de son authenticité. Combiné à la vérification biométrique, il s’agit d’un moyen transparent d’ancrer un compte à l’identité réelle d’un client.

Par ailleurs, Onfido permet également le remplissage automatique (auto-fill), grâce à l’OCR (reconnaissance optique de caractères). Les données sont extraites de la pièce d’identité et sont renseignées automatiquement dans le formulaire à remplir. L’utilisateur n’a plus qu’à vérifier qu’il n’y a pas d’erreur ; ce qui permet de gagner du temps et d’améliorer la précision.

Onfido s’affirme ainsi comme l’acteur européen le plus conforme et le plus engagé aux côtés des entreprises et des consommateurs dans la lutte contre la fraude à l’identité.