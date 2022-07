Onfido lance son programme de Bug Bounty avec YesWeHack

juillet 2022 par Marc Jacob

Onfido annonce son partenariat avec YesWeHack, plateforme européenne de Bug Bounty et de Vulnerability Disclosure Policy (VDP). Ce partenariat s’inscrit dans la volonté permanente d’Onfido de tester sa plateforme contre les cybermenaces et de fournir des solutions sécurisées.

Le programme de Bug Bounty permettra à Onfido d’accéder à la communauté de 40 000 chercheurs en cybersécurité de YesWeHack, afin d’identifier des vulnérabilités, en échange de récompenses financières. Cette collaboration permettra à Onfido de maintenir son engagement en faveur de la sécurité, de mieux comprendre les stratégies utilisées par les individus malveillants et de détecter toute faille de sécurité potentielle avant la mise en service de nouveaux produits et services.

Onfido et YesWeHack ont défini ensemble les règles du programme de Bug Bounty, notamment le périmètre du programme, les vulnérabilités éligibles à une récompense et leur montant. Si la vulnérabilité est valide, le chercheur est récompensé en fonction de la criticité du bug. Une fois le bug corrigé, une nouvelle vérification a lieu pour s’assurer que la faille de sécurité est résolue.

Le programme de Bug Bounty débute pendant une période de forte croissance chez Onfido. L’entreprise a récemment développé sa plateforme phare Real Identity afin de proposer une bibliothèque de données et de services de vérification d’identité reconnue mondialement. Cela vient s’ajouter aux expériences utilisateur sur mesure, conçues selon des cas d’usage spécifiques en matière de fraude et de réglementation, d’exigences de conformité, de besoins mondiaux, d’appétence au risque et d’objectifs commerciaux. Ce sont ces solutions innovantes qui bénéficieront des tests en continu effectués par les hackers éthiques, offrant une transparence totale sur la sécurité des données et permettant à Onfido de renforcer ses valeurs de confiance et de confidentialité.