Onfido lance sa plateforme Real Identity

mai 2021 par Marc Jacob

Onfido annonce le lancement de la plateforme Onfido Real Identity, qui comprend les solutions Onfido Verify (intégration de documents et de données biométriques) et Onfido Face Authenticate (authentification biométrique du visage). Les entreprises peuvent désormais aller au-delà de l’intégration de nouveaux clients à des fins de KYC (Know Your Customer – connaissance du client) en offrant à leurs utilisateurs un moyen sûr et simple de récupérer l’accès à leurs comptes existants, simplement grâce à leur visage.

Les entreprises passant de plus en plus au numérique, elles doivent absolument pouvoir être sûres qu’une personne demandant la restauration de l’accès à un compte est bien légitime. Onfido Face Authenticate offre un système innovant de détection Liveness du visage en 3D pour authentifier les utilisateurs de confiance, compatible avec les appareils iOS et Android, les tablettes et les PC. Les utilisateurs prennent simplement un selfie vidéo que Onfido compare ensuite à leur identité réelle établie lors de l’inscription.

En seulement 3 secondes, les utilisateurs auront accès et pourront procéder en toute sécurité à des opérations à haut risque ou de grande valeur, telles que :

L’accès à distance : Les utilisateurs peuvent désormais déverrouiller des voitures de location ou des chambres d’hôtel avec un simple selfie. Les entreprises d’autopartage doivent avoir la certitude que le conducteur est bien la personne dont l’identité a été vérifiée à son inscription et qui a fourni son permis de conduire pour le service et non quelqu’un d’autre. De même, les clients d’un hôtel peuvent bénéficier d’une expérience d’enregistrement accélérée en se rendant directement dans leur chambre et en déverrouillant la chambre d’hôtel grâce à leur visage.

L’authentification des travailleurs de l’économie collaborative : Pour confirmer que le chauffeur ou le livreur qui effectue la mission est bien la personne qui s’est initialement inscrite sur la plateforme.

La récupération de compte en libre-service : Un simple selfie vidéo peut être utilisé pour récupérer des comptes verrouillés après des tentatives répétées et infructueuses de la part de vrais utilisateurs. Selon le Gartner Group, jusqu’à 50 % des appels au service d’assistance informatique concernent la réinitialisation de mots de passe, ce qui peut s’avérer coûteux pour les entreprises. Les coordonnées personnelles peuvent également être mises à jour de manière sécurisée de cette façon.

Contrairement aux approches impersonnelles et inefficaces telles que les mots de passe à usage unique (OTP – One-Time Passwords), la technologie intelligente et agnostique de Onfido est centrée sur l’expérience client tout en offrant la technologie anti-falsification la plus innovante actuellement disponible. Onfido Face Authenticate garantit que les utilisateurs de confiance sont bien ceux qu’ils prétendent être lors de chaque session d’authentification. Le système peut fonctionner même dans des conditions de faible éclairage en modulant la luminosité de l’écran de l’appareil. Onfido Face Authenticate s’appuie sur la technologie 3D FaceMap de FaceTec pour atteindre un taux de fausses acceptations (FAR - False Acceptance Rate) inférieur à 1/12.8M (pour la vérification des visages) et a reçu la certification NIST/NVLAP PAD Niveau 1 et Niveau 2.

Protection de la vie privée à l’échelle de l’entreprise

Les outils pour les entreprises de Onfido fournissent un ensemble de technologies complémentaires à ses technologies de vérification et d’authentification, visant à ajouter des protections supplémentaires pour les données clients des entreprises. Ces outils comprennent la solution de chiffrement à clé privée (PKE) Onfido Private Key Encryption et des tableaux de bord clients permettant d’afficher des journaux d’audit et des rôles d’utilisateur, donnant ainsi plus de contrôle et de responsabilisation aux entreprises.

Onfido Face Authenticate et les outils pour les entreprises sont disponibles dès à présent.