OneTrust en tête de l’évaluation 2020 des logiciels de gestion des données personnelles avec le score le plus élevé dans les trois catégories principales

mars 2020 par Marc Jacob

OneTrust annonce son statut de leader dans le Forrester Wave™ : Logiciel de gestion des données personnelles, T1 2020. Dans le rapport, Forrester a évalué les 15 plus importants fournisseurs du marché et a positionné OneTrust comme leader avec les meilleurs scores dans les trois catégories les plus importantes évaluées : stratégie, offre actuelle et présence sur le marché.

Selon Forrester, "l’offre OneTrust est le fruit d’un mélange d’expertise en matière de protection des données, d’une base de connaissances inégalée, d’un leadership éclairé et d’une équipe d’ingénierie extrêmement agile". Le rapport souligne la richesse de la solution OneTrust, qui permet aux entreprises d’opérationnaliser leur programme de confidentialité, indépendamment de leur localisation géographique, de la taille de leur entreprise ou du niveau de maturité de leur programme de protection des données personnelles. Forrester a nommé OneTrust leader sur la base d’une analyse des trois catégories principales : stratégie, offre actuelle et présence sur le marché. OneTrust a obtenu les meilleurs scores dans chacune de ces catégories parmi les 15 fournisseurs évalués. OneTrust a également obtenu la meilleure note possible dans 21 des 26 critères, dont l’étendue du logiciel, les exigences de base, la stratégie du produit, l’approche du marché, la stratégie d’innovation et la base installée.

OneTrust figurait également parmi les leaders du Forrester New Wave™ : RGPD et logiciels de gestion des données personnelles, 4e trimestre 2018. En moins de quatre ans, OneTrust est rapidement devenue la société de sécurité, de protection des données et de fidélisation la plus performante et la plus utilisée. La technologie OneTrust est conçue pour s’adapter et se développer en fonction des programmes de confidentialité, de sécurité, de risque de tiers, de GRC, de conformité au marketing et d’éthique des clients. Avec 5 000 clients, dont près de la moitié des entreprises du Fortune 500, et 1 500 employés dans ses 10 bureaux internationaux, OneTrust est exceptionnellement bien placée pour innover et répondre aux besoins de ses clients dans un environnement réglementaire international en constante évolution.