OneSpan reconnu leader global des technologies de réduction des fraudes par KuppingerCole

août 2021 par Marc Jacob

OneSpan™ a été désigné parmi les leaders du secteur des solutions anti-fraude dans le rapport Leadership Compass de KuppingerCole. Ce rapport classe OneSpan aux côtés d’IBM, d’Experian et de Transmit Security, et fait l’éloge des solutions de vérification de l’identité à distance de OneSpan et de ses capacités d’innovation en matière de collecte et d’analyse des gros volumes de données pour lutter contre la fraude.

En plus de son leadership en matière de produits, d’innovation et de performance sur le marché, OneSpan se démarque de la concurrence par sa suite de sécurité mobile avec blindage des applications qui permet une sécurisation optimale des appareils connectés, ainsi que par sa certification FIDO U2F et 2.0. OneSpan doit son excellent classement à la qualité de sa gamme de solutions et à la robustesse de ses composants, centrés notamment sur l’analyse comportementale des utilisateurs, la biométrie comportementale et l’analyse des risques.

Selon le rapport, le coût estimé de la cybercriminalité pourrait atteindre 10,5 trillions de dollars d’ici à 2025, rendant les plateformes anti-fraude de plus en plus prisées par les entreprises B2C. Leurs solutions regroupent de multiples sources d’informations sur les fraudes et fournissent des services d’analyse avancée pour les prévenir et les limiter. Leurs technologies complémentaires incluent la vérification et la validation de l’identité numérique, l’analyse comportementale des utilisateurs, la biométrie et la sécurité des appareils connectés.

« OneSpan a toujours fourni des solutions de sécurité extrêmement efficaces aux services financiers, qu’il s’agisse d’authentification, de signature électronique ou de réduction des fraudes », déclare John Tolbert, Lead Analyst pour KuppingerCole et auteur du rapport. « Grâce à ses outils spécialisés en vérification d’identité, en biométrie comportementale et en sécurité des appareils connectés, l’offre exhaustive de OneSpan convient parfaitement aux besoins des banques et des institutions financières. »