One Identity propose une plateforme modulaire

mai 2021 par Marc Jacob

One Identity annonce la disponibilité de ses produits Active Roles et Password Manager en mode Software-as-a-Service. One Identity annonce également Starling CertAccess, une solution de demande et de certification d’accès, en mode SaaS, qui aide les organisations à tirer parti d’Active Directory (AD) et d’Azure Active Directory (AAD). Cette annonce, qui fait suite à celle de la disponibilité des produits Identity Manager et Safeguard en mode SaaS, est l’aboutissement d’un mois d’effort pour fournir à ses clients une plateforme unifiée de sécurité des identités.

L’ensemble de ces offres SaaS sont hébergées, gérées et exploitées au sein du Cloud One Identity. Intégrées et modulaires, elles offrent une flexibilité optimale aux organisations pour leur permettre d’entamer leur programme de sécurité axée sur les identités là où elles en ont le plus besoin. Elles peuvent également facilement être étendues au fur et à mesure de l’évolution des besoins et de la maturité informatique des entreprises. Toutes les solutions de One Identity sont désormais également certifiées ISO 27001, une validation tierce de poids attestant que chaque solution est parfaitement sécurisée.

Une voie simple et abordable vers l’IGA

L’adoption accélérée du Cloud a contraint de nombreuses organisations à mettre en œuvre des solutions SaaS limitées et cloisonnées qui n’offrent pas la même flexibilité en termes de pouvoir de gouvernance et de processus administratifs que les solutions sur site établies. Cette approche fragmentée rend difficile pour les organisations d’exécuter des pratiques de gouvernance et de gérer l’accès des utilisateurs à l’échelle de leur environnement hybride AD/AAD. La combinaison Starling CertAccess et d’Active Roles offre aux organisations un moyen simple et abordable de mettre en œuvre des pratiques de gouvernance et d’administration des identités (IGA) unifiées et basées dans le Cloud dans des environnements Active Directory (AD) hybrides.

Martin Kuppinger, fondateur et analyste principal de KuppingerCole Analysts AG explique : « La gouvernance des accès utilisateurs est essentielle pour la sécurité. Pourtant, de nombreuses entreprises sont contraintes à des compromis sur leurs programmes de gouvernance si elles choisissent de mettre en œuvre les fonctionnalités requises à partir du Cloud, en raison des capacités limitées de la plupart des solutions SaaS. Cette extension du portefeuille On Demand de One Identity, qui comprend désormais des micro services de gestion et de sécurité, de gestion des mots de passe et de gouvernance pour les environnements AD hybrides, offre aux organisations une approche moderne, basée dans le Cloud, pour fournir des capacités de gouvernance des accès ».

Un élément constitutif du modèle Zero Trust

La difficulté de gérer, sécuriser et gouverner les comptes utilisateurs dans AD et Azure Active Directory (AAD) introduit pour les entreprises de multiples risques de mauvaise gestion des accès. En permettant aux employés de demander un accès dans AD et AAD de manière simple et systématique, et à la division de certifier cet accès, Starling CertAccess fait en sorte que les utilisateurs disposent du bon niveau d’accès sans rendre les informations d’identification vulnérables, avec l’assurance totale de la validité des accès accordés. Starling CertAccess augmente la puissance d’administration des utilisateurs et des groupes d’Active Roles et d’Active Roles On Demand, afin de rationaliser les tâches IGA critiques dans les environnements AD hybrides, de la demande d’accès à l’octroi en passant par la certification. Grâce à cette approche unifiée, il est beaucoup plus facile pour les organisations de mettre en place un modèle Zero Trust dans un environnement hybride.

Avec l’ajout de Password Manager On Demand, les organisations peuvent enrichir leur programme IGA d’une gestion puissante des mots de passe et du libre-service pour les utilisateurs, en fonction de leurs préférences de consommation. Password Manager On Demand permet aux organisations d’éliminer les interventions informatiques coûteuses, de mettre en œuvre des stratégies de mot de passe plus strictes et de se protéger contre les fuites de données tout en réduisant la charge de travail du service d’assistance.