One Identity acquiert OneLogin

octobre 2021 par Marc Jacob

One Identity annonce aujourd’hui l’acquisition de OneLogin, fournisseur de solutions de gestion des identités et des accès (IAM) « leader » sur le marché (Cf. Magic Quadrant gestion des accès du 1er octobre 2021) afin d’étendre la portée de sa plateforme de sécurité des identités unifiée. Forte de ses solutions existantes de gestion des accès à privilèges (PAM), de gouvernance et d’administration des identités (IGA) et de gestion et de sécurité Active Directory (ADMS), One Identity permettra désormais à ses clients d’adopter une approche globale de la sécurité des identités avec une technologie fiable et éprouvée dans chaque grande catégorie.

Pour préserver leur fonctionnement, il est plus important que jamais pour les organisations d’adopter une approche de la sécurité des identités de bout en bout. Voici quelques-uns des défis auxquels les organisations sont confrontées aujourd’hui :

● Dans son rapport d’enquête 2021 sur les compromissions de données (2021 Data Breach Investigations Report), Verizon constate que 70 % des fuites sont liées à l’utilisation abusive de comptes privilégiés, et que 61 % d’entre elles impliquent une mauvaise gestion des identifiants.

● Forrester Research a établi que 50 % de toutes les organisations ont des difficultés à protéger leurs identités machine créées par des robots.

● Cybersecurity Insiders révèle que dans 49 % des organisations, des utilisateurs disposent de privilèges supérieurs aux besoins liés à leur poste.

Avec l’ajout des logiciels OneLogin, One Identity propose désormais des solutions de pointe reconnues par l’industrie pour chacun des quatre piliers indispensables pour remédier à cette exposition critique aux risques de cybersécurité :

● Gestion des accès privilégiés (PAM) : One Identity Safeguard réduit le stress et l’inquiétude liés aux comptes à privilèges, offrant aux organisations un moyen sécurisé de stocker, gérer, authentifier, enregistrer, auditer et analyser les accès à privilèges.

● Gouvernance et administration des identités (IGA) : One Identity Manager régit les identités et les accès pour les environnements sur site, hybrides et Cloud de manière à satisfaire les initiatives d’audit et de conformité, et à fournir facilement à la direction une vision claire des comptes internes, externes et privilégiés.

● Gestion et sécurité AD : One Identity Active Roles déploie des capacités critiques de gestion des comptes AD, telles que le provisionnement, la gestion des groupes et des rôles, la gestion des mots de passe et la gouvernance.

● Gestion des identités et des accès (IAM) : la solution IAM de OneLogin, basée sur le Cloud, fournit tout ce dont les entreprises ont besoin pour sécuriser leur personnel, leurs partenaires et leurs clients tout en augmentant l’efficacité opérationnelle et en accélérant les efforts de transformation numérique. OneLogin apporte des fonctionnalités produit robustes dans les cas d’utilisation liés tant au personnel qu’à la gestion des identités et des accès clients (CIAM), offrant un délai de rentabilisation rapide dans les environnements cloud, sur site et hybrides.

Gartner® Research place les solutions One Identity et OneLogin dans le quadrant « Leaders » des rapports Magic QuadrantTM de Gartner pour les domaines PAM, IGA et IAM, bien que des milliers d’entreprises mettent à profit Active Roles pour sécuriser et renforcer Microsoft AD et Azure AD. [Voir les références ci-dessous.]

Bhagwat Swaroop, président et directeur général de One Identity déclare : « Avec la prolifération des identités humaines et machine, la course au Cloud et l’essor du télétravail, l’identité devient rapidement la nouvelle zone de vulnérabilité, par conséquent la protection des identités de bout en bout n’a jamais été aussi importante. En ajoutant OneLogin à notre portefeuille et en l’incorporant à notre plateforme de sécurité des identités unifiée basée sur le Cloud, nous pouvons aider les clients à corréler dans leur globalité toutes les identités, à tout vérifier avant d’accorder l’accès aux actifs critiques et à obtenir une visibilité en temps réel sur les activités de connexion suspectes. Les clients peuvent désormais mettre en œuvre une stratégie adaptative Zero Trust et améliorer considérablement leur posture globale de cybersécurité ».

Combinées, les clientèles OneLogin et One Identity représentent un échantillon représentatif des entreprises du monde entier. One Identity gère plus de 250 millions d’identités pour 5 000 organisations, tandis que OneLogin gère plus de 40 millions d’identités pour 5 500 clients.

Brad Brooks, PDG de OneLogin déclare : « Rejoindre One Identity nous permet d’accélérer encore notre croissance et d’offrir plus de valeur à nos deux clientèles. En unissant nos forces entre d’une part la solide plateforme unifiée de OneLogin pour le personnel et le CIAM, et d’autre part la suite de produits de One Identity, notamment sa solution PAM, nous permettrons aux clients nouveaux et existants à l’échelle mondiale de tirer profit de la seule plateforme de sécurité des identités unifiée du marché ».

Selon un rapport de Gartner, « les outils de gestion des accès ont commencé à enrichir leurs portefeuilles de fonctionnalités de gouvernance et d’administration des identités (IGA), notamment la gestion du cycle de vie des identités, les demandes d’accès, les workflows d’approbation, l’exécution et la synchronisation des identités entre les annuaires d’utilisateurs. Cette convergence des fonctionnalités PAM et AM (et potentiellement IGA) apporte de nouveaux avantages en termes d’atténuation des risques en ajoutant des attributs de contexte et des signaux pour enrichir les contrôles d’accès adaptatifs AM ».

J.P. Morgan Securities LLC a servi de conseiller financier exclusif, Goodwin Procter a servi de conseiller juridique à OneLogin et Paul Hastings a servi de conseiller juridique à Quest. Les termes de l’accord n’ont pas été divulgués.

Références

● Source : Gartner, « Magic Quadrant for Privileged Access Management », Felix Gaehtgens, Abhyuday Data, Michael Kelley, Swati Rakheja ; 19 juillet 2021

● Source : Gartner, « Magic Quadrant for Access Management », Abhyuday Data, Michael Kelley, Henrique Teixeira ; 17 novembre 2020

● Source : Gartner, « Magic Quadrant for Identity Governance and Administration », Felix Gaehtgens, Kevin Kampman, Abhyuday Data, Henrique Teixeira, David Collinson ; 9 octobre 2019

● Source : Gartner, IAM Leaders’ Guide to Access Management, Abhyuday Data, Michael Kelley, Henrique Teixeira, 30 avril 2020.

● Source : IDC Spotlight : Fortify Active Directory to Improve Security and Efficiency

One Identity a acquis OneLogin le 1er octobre 2021. OneLogin a été nommé Leader dans le Magic Quadrant pour la gestion des accès. Le Magic Quadrant pour la gouvernance et l’administration des identités a été retiré en 2019 et ne reflète pas la position actuelle du marché.

GARTNER et MAGIC QUADRANT sont des marques déposées et des marques de service de Gartner, Inc. et/ou de ses filiales aux États-Unis et dans le monde et sont utilisées ici avec autorisation. Tous droits réservés.

Gartner ne cautionne aucun fournisseur, produit ou service décrit dans ses publications de recherche et ne conseille pas aux utilisateurs de technologies de sélectionner uniquement les fournisseurs possédant les notes les plus élevées ou toute autre distinction. Les publications de recherche de Gartner présentent les opinions de l’organisation Research & Advisory de Gartner et ne sauraient être considérées comme énonçant des faits. Gartner décline toute garantie, expresse ou implicite, concernant ces recherches, y compris toute garantie de qualité marchande ou d’adéquation à un usage particulier.