Olvid reçoit le Prix de la Startup FIC 2020

janvier 2020 par Patrick LEBRETON

Créée en juin 2019 par quatre co-fondateurs : Thomas Baignères, CEO, Matthieu Finiasz, CTO, Jacques-André Bondy, VP Product & Marketing et Cédric Sylvestre, VP Business Development, Olvid propose la première messagerie instantanée réellement sécurisée. Elle reçoit le prix de la startup FIC 2020 le mercredi 29 janvier des mains de Frédéric Julhes, Président du Jury et Directeur CyberSecurity France d’Airbus Defence and Space.

L’intégralité des messageries instantanées actuelles s’appuie sur le même modèle de sécurité, architecturé autour d’un immense annuaire central de l’ensemble des utilisateurs, imposé et contrôlé par le fournisseur de la solution. Cet annuaire joue le rôle de tiers de confiance, sur lequel repose toute la sécurité. Celui qui le contrôle peut à loisir vous impersonnifier, déchiffrer vos communications et modifier vos échanges. Dans le cas de WhatsApp, par exemple, cet unique annuaire est imposé à l’ensemble des 1.5 milliard d’utilisateurs qui doivent nécessairement lui faire confiance pour utiliser le service.

Par ailleurs, ce modèle nécessite la collecte systématique de données personnelles (numéro de téléphone, adresse email, nom, etc.) pour fonctionner.

Nous pensons que cette approche n’apporte aucune sécurité puisque les utilisateurs n’ont aucune maîtrise sur l’intégrité des serveurs (ni sur les personnes qui y ont accès). En cas de compromission, leurs données peuvent être exploitées par des cyber-attaquants et espionnées par les États.

En rupture technologique totale avec les autres solutions du marché (WhatsApp, Telegram, Signal…), l’architecture d’Olvid ne repose plus sur un annuaire centralisé mais uniquement sur la cryptographie, permettant de garantir l’intégrité, la confidentialité et l’anonymat des communications - et ainsi de veiller au respect des données personnelles et de lutter contre la fuite de données.

Très simple à utiliser, l’application Olvid est disponible sur iPhone, iPad et Android. Gratuite pour le grand public, Olvid permet d’échanger des messages, des pièces jointes (quels que soient leur poids et leur format) et d’assurer des conversations de groupes. Des fonctionnalités premium pour les entreprises sont en cours de développement : chiffrement de la voix afin de passer des appels téléphoniques, versions client web et desktop, effacement automatique des messages, possibilité de s’intégrer avec l’annuaire d’entreprise...