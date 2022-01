Olivier Caleff devient le Directeur Cyber Résilience et Crise du Groupe Erium

janvier 2022 par Marc Jacob

Cette annonce s’inscrit dans un contexte de forte accélération du développement de la société et de sa capacité à accompagner des clients prestigieux. La direction d’Erium donne toute sa confiance à Olivier pour cette nouvelle aventure professionnelle.

Olivier Caleff a été l’un des cinq cofondateurs de la société de services APOGEE Communications en 1992. Il a notamment participé à la création de plusieurs CSIRTs pour de grandes entreprises françaises.

Après une expérience dans les sociétés COLT et Devoteam, il rejoint l’ANSSI en 2013 pour prendre la responsabilité des relations internationales du CERT-FR. Il a audité, évalué ou parrainé plusieurs CSIRTs en France et à l’international pour leur entrée au FIRST (Forum of Incident Response and Security Teams).

Depuis 2018, il était en charge des aspects de cyber-résilience pour le Groupe SANOFI.

Il est intervenu dans nombreuses conférences en cybersécurité (EUROSEC, SSTIC…) et participe régulièrement à des comités de programmes de conférences telles que celles du FIRST, de la CSA (Cloud Security Alliance) ou de l’H-ISAC (Health ISAC).

Il co-anime des groupes de travail dans le cadre du CESIN en France (Cyber Crise et Fiches Reflexe, LAB Vulnérabilités et Incidents), du FIRST au niveau international (Membership Committee, Malware Analysis, Cyber-Exercise) et contribue à certains travaux de l’ENISA (European Network and Information Security Agency) comme Subject Matter Expert.

Il participe également aux activités de CIX-A.

Il est certifié « Auditeur SIM3 » auprès de l’OpenCSIRT Foundation sur les aspects de maturité des CSIRTs et formateur « TRANSITS » pour les équipes CSIRTs en français et en anglais.

Il enseigne dans des Mastères Spécialisés en Cyber Sécurité tels ceux de l’ISEP Formation Continue et de l’EGE (Ecole de Guerre Economique). La société compte parmi ses clients des organisations privées et publiques d’envergure internationale, évoluant dans des secteurs sensibles.

Erium, est une société française. Elle apporte des capacités et méthodes de conseil prolongées par des solutions de cyber sécurité pour s’armer face aux menaces :

• Sensibilisation des collaborateurs : Cyber Investigation

• Entrainement des experts : BlackNoise

• Préparation des dirigeants : CyberEX360

• Secours numérique : Shadline