Olivier BREITTMAYER et Jean-Baptiste MARCHAND accompagnent SNS Security

septembre 2023 par Marc Jacob

Olivier BREITTMAYER et Jean-Baptiste MARCHAND accompagnent désormais l’entreprise montpelliéraine montante de la sécurité informatique dans cette nouvelle étape de croissance. Ensemble, ils vont lui permettre d’asseoir son développement national et rendre possible une ouverture sur l’international. L’engagement de respecter les valeurs familiales et les valeurs humaines de l’entreprise, la réputation et l’historique d’accompagnement réussi d’autres sociétés, l’approche plus opérationnelle que financière du développement ou encore, la capacité de financement des deux business angels ont rapidement séduit les deux dirigeants actuels de SNS SECURITY. À l’inverse, la transformation réussie ultra rapide de l’entreprise et son positionnement clair et novateur ont immédiatement retenu l’attention des deux investisseurs habitués de longue date, à travailler ensemble sur des projets d’acquisition.

Olivier BREITTMAYER est le fondateur d’Exclusive Networks. Il possède une expérience incomparable du secteur de la cybersécurité. Il a également mené plus d’une vingtaine d’opérations de croissance externe permettant à Exclusive Networks de devenir Exclusive Group, un des leaders mondiaux actuels de la distribution informatique. La relation étroite tissée entre Olivier BREITTMAYER, Franck BURTIN et Frédéric FAURIE depuis l’aventure Quaternaire informatique, a également participé à la décision de mutualiser les moyens et les objectifs.

Jean-Baptiste MARCHAND a fondé Amala Partners, une banque d’affaires spécialisée sur les segments du mid-cap et de l’upper-mid-cap. C’est un professionnel du conseil en fusions-acquisitions depuis 23 ans qui a à son actif, plus de 110 opérations de LBO.

Grâce à cette alliance, SNS SECURITY compte pouvoir doubler son revenu sous trois ans, avec un objectif fixé à 40 millions d’euros. Parmi les priorités : consolider les offres de service et en lancer de nouvelles en adéquation avec le marché ou encore, renforcer la présence sur la région Paris Île de France, encore sous-dimensionnée. Les 16 collaborateurs SNS SECURITY ayant déjà une participation dans l’entreprise, sont partie prenante de ce nouveau projet et restent bien évidemment, ses meilleurs ambassadeurs.

Nous remercions bien sûr Sofilaro pour son accompagnement, sa bienveillance et sa confiance tout au long de ces 20 derniers mois passés ensemble à accélérer la croissance de SNS SECURITY.

Olivier BREITTMAYER (Investisseur) commente : « Nous sommes ravis et fiers d’avoir été choisis par Franck BURTIN et Frédéric FAURIE pour accompagner la recomposition capitalistique et les développements futurs de SNS SECURITY. Mon expertise fine du secteur de la sécurité informatique et la confiance que j’ai acquise en l’un et l’autre au fil des années et notamment en Franck qui a travaillé pendant plus de 15 ans chez Exclusive Networks, constituent un facteur clé de succès pour l’avenir de cette entreprise à déjà très forte valeur ajoutée. »

Franck BURTIN et Frédéric FAURIE, respectivement Directeur général et Président de SNS SECURITY précisent : « C’est une nouvelle page de plus qui s’ouvre pour SNS SECURITY avec l’entrée au capital d’Olivier BREITTMAYER et de Jean-Baptiste MARCHAND en tant qu’actionnaires minoritaires. Nous nourrissons de très fortes ambitions pour ces prochaines années et sommes ravis de pouvoir compter sur leur soutien dans la réalisation de celles-ci. Nous les remercions de leur confiance. »

