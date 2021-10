Okta renforce son offre d’identité numérique des clients grâce à Auth0 et de nouvelles fonctionnalités

octobre 2021 par Marc Jacob

Les nouvelles fonctionnalités des solutions de gestion des identités et des accès client (CIAM) d’Okta et Auth0 offrent aux entreprises une agilité accrue, une sécurité renforcée et une expérience utilisateur plus fluide. Avec l’acquisition d’Auth0 pour un montant de 6,5 milliards de dollars il y a quelques mois, Okta accélère sa croissance dans un marché estimé à 30 milliards de dollars.