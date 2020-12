Okta reconnu comme Leader dans le Magic Quadrant du Gartner dédié aux solutions de gestion des accès

décembre 2020 par Marc Jacob

Okta reste un leader de la gestion des identités et des accès (IAM) et « propose l’un des outils les plus matures et avancés du marché en matière de gestion des accès des utilisateurs internes et externes », souligne Gartner dans la section Critical Capabilities (capacités essentielles) du rapport, rédigé dans le cadre du Magic Quadrant. Okta est le seul éditeur à être reconnu comme un Leader dans l’ensemble des sept Magic Quadrants dédiés aux solutions IDaaS (Identity-as-a-Service) et de gestion des accès.

« Le leadership constant d’Okta dans le Magic Quadrant de Gartner dédié aux solutions de gestion des accès est une reconnaissance de notre engagement envers nos clients et de nos investissements afin de créer une plateforme d’identification indépendante tournée vers le cloud », déclare Ryan Carlson, directeur marketing d’Okta. « Qu’il s’agisse de gérer les identités de leurs employés ou de leurs clients, et que ce soit dans le cloud ou avec une approche hybride, Okta Identity Cloud offre la flexibilité et l’extensibilité nécessaires. Le rôle de l’identité a évolué et a considérablement gagné en importance ces dernières années, et nous continuons de dominer le secteur et d’innover en donnant la priorité aux besoins de nos clients. »

Cette reconnaissance au sein du Magic Quadrant dédié aux solutions de gestion des accès n’est que la toute dernière d’une longue liste de distinctions reçues de la part de grands cabinets d’analystes. L’année dernière, Forrester Research Inc. a nommé Okta parmi les Leaders du rapport The Forrester Wave™ : Identity-As-A-Service (IDaaS) for Enterprise, Q2 2019 dédié aux plateformes IDaaS d’entreprise pour le 2e trimestre. Cette année, Okta a organisé sa conférence client annuelle Oktane20 en ligne. L’éditeur a ainsi rassemblé plusieurs dizaines de milliers de spectateurs pour leur faire part de sa vision et de la nécessité d’offrir aux organisations la liberté de choisir, de se connecter à, et de s’appuyer sur la meilleure technologie de gestion des identités disponible sur le marché. À l’occasion de son événement Okta Showcase en octobre, la société a expliqué en quoi l’identité est essentielle au fonctionnement de l’économie, et a annoncé de nouveaux produits et fonctionnalités, dont Okta Customer Identity Workflows, Okta Devices SDK, ainsi que les nouvelles fonctionnalités d’Okta Advanced Server Access.

Gartner définit les outils de gestion des accès comme des « technologies utilisant des moteurs de contrôle des accès pour offrir des fonctionnalités essentielles », à l’image des solutions « d’identification B2E, B2B et B2C ; d’autorisation et d’accès adaptatif ; d’accès en libre-service ; d’authentification multifactorielle et d’identification unique. » Pour consulter gratuitement une copie du rapport 2020 Gartner Magic Quadrant for Access Management, rendez-vous sur ce lien.

Gartner, Magic Quadrant for Access Management, Michael Kelley, Abhyuday Data, Henrique Teixeira, 18 novembre 2020.