Okta nomme James Bradley vice-président régional des partenaires et des alliances stratégiques EMEA

septembre 2023 par Marc Jacob

Okta, Inc salue l’arrivée de James Bradley au poste de nouveau vice-président régional des partenaires et des alliances stratégiques en EMEA.

Fort de 15 ans d’expérience dans la tech et le développement des partenariats, James va mettre son expertise et sa vision au service d’Okta. Précédemment, James Bradley a notamment pu collaborer avec des entreprises telles que Dynatrace, Covisint, et plus récemment, Cisco AppDynamics.

James Bradley aura pour mission de diriger l’ensemble des activités de ventes indirectes d’Okta dans la région EMEA. Il sera responsable de l’élaboration et du développement de la communauté des partenaires Okta dans la région et travaillera en étroite collaboration avec les partenaires technologiques, les intégrateurs et les acteurs de la distribution pour exploiter tout le potentiel du marché de l’identité.