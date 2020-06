Okta lance une nouvelle intégration avec AWS

juin 2020 par Marc Jacob

Okta, Inc. annonce une nouvelle intégration native avec le Single Sign-On d’Amazon Web Services (AWS SSO), offrant aux clients d’Okta une sécurité, une expérience utilisateur et des capacités de provisioning améliorées. Disponible immédiatement via le réseau Okta Integration Network, cette nouvelle fonctionnalité permet aux clients d’Okta de fournir des identités à AWS SSO pour la gestion des autorisations, et offre une synchronisation automatique des identités et des groupes d’utilisateurs afin d’éliminer une complexité considérable.

Le dernier rapport "Businesses @ Work" d’Okta a révélé que la console de gestion AWS figure parmi les trois applications les plus populaires du réseau d’intégration Okta Integration Network. Pour les grandes organisations, la synchronisation entre leur fournisseur d’identité et leur plateforme IaaS est devenue de plus en plus complexe, avec des exigences de provisioning et d’autorisation qui couvrent les deux plateformes. Grâce aux nouvelles fonctionnalités et capacités qui tirent parti des fonctionnalités d’AWS SSO et d’Okta Identity Cloud, les clients de la principale plateforme d’identité indépendante sont en mesure d’accomplir davantage en toute sécurité sur la principale plateforme IaaS. L’extension de la puissance d’intégration d’Okta Identity Cloud pour gérer plus en profondeur l’accès et rationaliser le provisioning au sein d’AWS est devenue encore plus importante compte tenu de la diversité des environnements de travail, où un accès efficace et sécurisé est nécessaire dans un écosystème en expansion d’utilisateurs, de groupes et de terminaux.

Évolution de la collaboration entre l’identité et l’IaaS

L’intégration native à AWS SSO facilite considérablement la gestion des identités sur AWS pour les clients d’Okta et d’AWS, y compris les grandes organisations. Les entreprises peuvent désormais synchroniser automatiquement les utilisateurs et les groupes entre Okta et AWS et gérer les politiques d’authentification et d’autorisation correspondantes via chaque plateforme, respectivement. Grâce à Okta Lifecycle Management, les équipes informatiques peuvent faciliter l’accès aux comptes et services AWS de manière transparente, tandis que les équipes de développement et produits peuvent définir de manière cohérente les rôles spécifiques des comptes AWS. Cela réduit en fin de compte la complexité pour l’administrateur Okta sans limiter la visibilité pour les équipes de sécurité et les équipes informatiques.

En plus de créer une gestion synchronisée de l’accès et des autorisations pour les utilisateurs d’AWS, l’intégration native ouvre également la porte à une plus grande convivialité. Pour les organisations qui souhaitent ajouter un accès programmatique, Okta et AWS permettent aux développeurs d’utiliser l’interface en ligne de commande native d’AWS pour se connecter de manière transparente via leurs identifiants Okta et de relever un défi supplémentaire grâce à Okta Multi-Factor Authentication, le tout sans avoir recours à des plug-ins tiers. En exploitant l’interface de ligne de commande, les développeurs peuvent accroître leur productivité sans sacrifier la sécurité et les mécanismes de contrôle dont ont besoin les équipes informatiques et de sécurité.

Disponibilité

Les clients d’Okta peuvent ajouter la nouvelle intégration native AWS à partir du catalogue in-app d’Okta Integration Network.