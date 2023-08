Okta lance Okta for Global 2000

août 2023 par Marc Jacob

Okta, Inc., annonce le lancement de Okta for Global 2000, une solution de pointe conçue pour permettre aux plus grandes entreprises dans le monde de choisir la manière dont elles opèrent leur infrastructure, grâce à une gestion des identités flexible et automatisée. Okta for Global 2000 offre aux dirigeants l’agilité technique nécessaire pour équilibrer la centralisation et la décentralisation de leurs entreprises, ainsi que des ressources et modèles de gouvernance , le tout avec une infrastructure d’identité sécurisée.

Les environnements technologiques les plus complexes ont besoin d’agilité

Okta for Global 2000 soutient chaque étape de transformation d’une organisation, depuis les fusions et acquisitions, les cessions jusqu’à la création et la restructuration de nouvelles entités. L’identité est un élément fondamental de leur succès puisqu’elle se situe à la croisée des individus, clients, fournisseurs et partenaires. La complexité des environnements technologiques des entreprises du Global 2000 implique des besoins en gestion des identités, de manière automatisée et neutre, qui leur permet de mettre en œuvre leurs stratégies, sans les restreindre à une plateforme unique.

Okta for Global 2000 offre l’agilité technique dont les dirigeants ont besoin pour passer d’une gestion entièrement centralisée des identités des utilisateurs et des ressources, avec des contrôles d’accès consolidés, à une gestion décentralisée des équipes ou des filiales pour gérer leurs propres utilisateurs et ressources, ou à l’adoption d’un modèle hybride pour soutenir les différentes phases de croissance de l’entreprise.

Okta for Global 2000 offre une automatisation poussée de la gestion des identités par le biais d’une source unique de vérité (SSOT) et d’un plan de contrôle de la sécurité centralisé afin de fournir des politiques de sécurité et des accès cohérentes pour l’ensemble des utilisateurs et des ressources.

“Chez Indeed, notre mission est d’aider les gens à trouver un emploi ”, explique Anthony Moisant, CIO chez Indeed. “Filiale de Recruit Holdings, Indeed s’appuie sur Okta pour offrir l’agilité dont nous avons besoin pour prendre nos propres décisions technologiques tout en offrant une large visibilité à notre société mère.”

Grâce à des modèles de déploiement flexibles, une automatisation large et profonde, et des rapports en temps réel à travers toute l’organisation, Okta for Global 2000 réduit la complexité pour les grandes organisations et augmente leur agilité.

Les principales caractéristiques et fonctionnalités sont les suivantes :

Gestion flexible des utilisateurs : Pour collecter et synchroniser les utilisateurs et les groupes d’effectifs étendus à travers les annuaires - y compris Active Directory - et les systèmes d’enregistrement par le biais de hubs centralisés ou de tenants Okta.

Actions d’identité automatisées pour tous les tenants : Pour automatiser les actions complexes de gestion du cycle de vie dans les entités distribuées et les ressources partagées de l’entreprise, en minimisant les charges de travail manuelles et en améliorant l’efficacité.

Contrôle délégué et autonomie : Pour permettre aux tenants distribués de disposer d’autorisations précises pour adopter de nouvelles technologies et gérer les identités des utilisateurs sans créer de nouveaux silos d’identité.

Expériences transparentes pour les utilisateurs : Pour permettre l’utilisation des fournisseurs d’identité existants pour les acquisitions ou les filiales, afin d’éviter tout impact sur les expériences des utilisateurs finaux.

Disponibilité

Okta for Global 2000 est maintenant disponible pour Workforce Identity Cloud.