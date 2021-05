Okta finalise l’acquisition d’Auth0

mai 2021 par Marc Jacob

Okta, Inc. vient d’annoncer avoir finalisé son acquisition d’Auth0, la plateforme de gestion des identités axée sur les développeurs. Ensemble, Okta et Auth0 sont désormais en mesure de répondre à un large éventail de cas d’usage en matière d’identité, afin de proposer à tous un accès sécurisé et sans risques aux technologies. L’opération boursière, estimée à environ 6,5 milliards de dollars, permettra d’accélérer la croissance d’Okta sur un marché de l’identité pesant 80 milliards de dollars.

Auth0 fonctionnera en tant qu’entité indépendante au sein d’Okta et restera dirigée par son CEO et cofondateur Eugenio Pace sous la supervision directe de Todd McKinnon, CEO et cofondateur d’Okta. Les deux plateformes continueront à exister en parallèle, sans interruption de maintenance ni d’investissements, l’objectif final étant de les intégrer au fil du temps. Cette fusion accélérera l’innovation et rendra la solution Okta Identity Cloud encore plus attrayante pour l’ensemble des clients et utilisateurs.

« À l’heure actuelle, l’identité constitue l’un des investissements les plus stratégiques pour une entreprise. Une plateforme de gestion des identités unique et unifiée a le pouvoir de transformer une entreprise en offrant un accès sécurisé et fluide à ses clients et à ses collaborateurs », explique Todd McKinnon. « Okta et Auth0 ont toujours partagé la même vision du marché de l’identité. Les deux sociétés sont axées sur le cloud et orientées client. En unissant nos forces, nous serons en mesure d’apporter davantage de choix et de flexibilité à nos clients, de les faire profiter d’une offre de valeur hors du commun et de stimuler leur innovation. Ensemble, nous allons façonner l’avenir de l’identité sur Internet, en donnant aux développeurs les moyens de créer des applications reposant sur l’identité. »

« À l’heure où Okta et Auth0, deux entreprises d’exception, unissent leurs forces, j’ai plus que jamais la certitude que nous allons réaliser notre vision commune de mettre l’accès sécurisé à la portée de tous », se félicite Eugenio Pace. « La mission d’Auth0 a toujours été de permettre aux développeurs d’innover. Aujourd’hui, nos deux sociétés mettent en commun leurs ressources pour concrétiser leur vision et repousser toujours plus loin les limites de l’innovation. »

Les plateformes de gestion des identités d’Okta et d’Auth0, à la fois riches en fonctionnalités, complémentaires et flexibles, vont permettre de résoudre tous les cas d’usage liés à l’identité, indépendamment du public ou de l’utilisateur. Pionnier dans la gestion des identités dans le cloud, Okta assure une fiabilité et une sécurité de premier plan, tout en plaçant la réussite de ses clients au centre de ses préoccupations. Auth0 a été fondé par des développeurs, pour les développeurs. Les créateurs d’applications du monde entier sont fidèles à la plateforme Auth0 pour son évolutivité, sa simplicité d’utilisation, sa documentation riche et son expérience intuitive. Puisant dans un vivier de compétences axées tant sur les développeurs que sur l’environnement d’entreprise, Okta et Auth0 proposeront des solutions plus complètes, plus riches et capables de s’intégrer encore plus facilement à la pile technologique des développeurs actuels.

« Kiva s’est fixée pour mission d’étendre l’accès à la finance aux communautés les plus démunies du monde, afin qu’elles mènent à bien leurs projets. Dans cette activité, l’identité joue un rôle essentiel », affirme Ken Leung, EVP of Engineering chez Kiva. « Aujourd’hui, nous utilisons Auth0 pour proposer une authentification sécurisée à nos partenaires et aux prêteurs, et Okta pour gérer les identités de nos collaborateurs. Nos équipes peuvent ainsi accéder aux technologies critiques dont elles ont besoin pour mieux servir les millions d’entrepreneurs de notre réseau mondial. Okta et Auth0 nous donnent les moyens de connecter nos collaborateurs et notre technologie, et nous sommes curieux de voir comment les deux sociétés vont évoluer et innover ensemble. »

« La crédibilité va aux fournisseurs qui peuvent nous aider à faciliter l’identification des utilisateurs dans un mode de plus en plus numérique », explique Jay Bretzmann, Program Director for Cybersecurity Product chez IDC. « Okta et Auth0 fournissent les outils cloud pour développeurs dont nous avons besoin. Grâce à leurs plateformes et à leurs technologies, nous sommes en mesure de réaliser nos objectifs les uns après les autres. Simplicité, finesse et attention au client : tout ce que nous recherchons. »

Perspective financière

Avec la conclusion de l’acquisition d’Auth0, Okta entend publier, le mercredi 26 mai 2021, un état financier cumulé pour l’année fiscale 2022, conjointement avec ses résultats financiers Q1 2022. Pour en discuter, Okta animera ce même jour un webcast vidéo, à 14h00 (Pacific Time), 17h00 (Eastern Time), 23h00 (Central European Time). Un enregistrement du webcast sera accessible sur la page web du site d’Okta consacrée aux relations avec les investisseurs : https://investor.okta.com. Le communiqué de presse sera accessible sur la même page avant le début de l’événement.

Conseillers

Morgan Stanley & Co. LLC a conseillé Okta pour la partie financière, et Latham & Watkins LLP pour la partie juridique. Qatalyst Partners a conseillé Auth0 pour la partie financière, et Perkins Coie LLP pour la partie juridique.

Mise en garde concernant les énoncés prévisionnels

Ce communiqué de presse contient des énoncés prévisionnels relatifs à des attentes, des plans et des perspectives découlant de cette transaction, notamment les avantages anticipés, l’accélération attendue de la croissance d’Okta, l’impact sur Okta Identity Cloud, les synergies escomptées et l’expansion de la base de clients d’Okta. Ces énoncés prévisionnels sont basés sur les attentes et estimations actuelles de la direction d’Okta en date de ce communiqué de presse. Ils sont soumis à un certain nombre de risques et d’incertitudes susceptibles d’entraîner une différence importante entre les résultats réels et ceux décrits dans ces énoncés, y compris, mais sans s’y limiter, le risque de conditions macroéconomiques défavorables imprévues, l’incapacité à réaliser les synergies attendues et à obtenir un fonctionnement conjoint efficace entre Okta et Auth0, l’incapacité d’Okta et d’Auth0 à intégrer leurs activités respectives, l’incapacité à obtenir l’adhésion du marché en temps opportuns concernant cette fusion, la perte de clients d’Auth0, l’incapacité à coordonner les stratégies et les ressources entre Okta et Auth0, et la capacité d’Okta et d’Auth0 à retenir et à motiver les collaborateurs clés d’Auth0. D’autres facteurs susceptibles d’entraîner une différence importante entre les résultats réels et ceux décrits dans ces énoncés sont détaillés dans certains passages des rapports qu’Okta envoie à la Securities and Exchange Commission, notamment dans son formulaire 10K annuel détaillant les résultats de l’exercice écoulé au 31 janvier 2021. Tous les énoncés prévisionnels apparaissant dans ce communiqué de presse sont basés sur des informations dont Okta dispose à la date de cette publication, et Okta décline toute obligation de les mettre à jour.