Okta annonce l’ouverture de son premier pôle international à Dublin

mars 2022 par Marc Jacob

Okta, Inc. annonce l’ouverture prochaine de nouveaux bureaux dans les Docklands de Dublin, en Irlande, où l’entreprise entend créer 200 emplois d’ici 2024. Les solutions d’identification et de gestion des accès de l’éditeur permettent aux professionnels d’accéder aux ressources de leur organisation de façon transparente et sécurisée. Cette initiative s’inscrit dans le cadre de la stratégie de croissance d’Okta dans la région EMEA (Europe, Moyen-Orient et Afrique). Plus de 15 000 entreprises, dont DCC, Engie, ITV, Renault, Siemens, Plan International et Prêt à Manger font confiance à Okta pour les aider à protéger les identités de leurs collaborateurs et de leurs clients.

Les bureaux de l’entreprise à Dublin ouvriront leurs portes en avril 2022 et lui serviront de pôle international. L’objectif premier sera d’embaucher de nouveaux talents pour des missions à mener en contact direct avec la clientèle dans les domaines des ventes et du marketing. Au cours des deux années suivantes, l’équipe accueillera également des recrues dans le domaine de la recherche et du développement, et pour d’autres missions essentielles (comptabilité, recrutement et ressources humaines).

Cet investissement est soutenu par le gouvernement irlandais par le biais de l’agence IDA Ireland. Pour en savoir plus sur les bureaux d’Okta à Dublin et découvrir les opportunités professionnelles locales, rendez-vous sur le site d’Okta Ireland.

Cette opération stratégique intervient peu après la célébration par l’entreprise de son 13e anniversaire et l’acquisition de la plateforme de gestion des identités Auth0 pour 6,5 milliards de dollars en mai 2021. Ensemble, Okta et Auth0 pourront accélérer leur croissance sur un marché évalué à 80 milliards de dollars en proposant des solutions de nouvelle génération de gestion des identités et des accès des clients (CIAM) et collaborateurs. Celles-ci permettront de faire face aux diverses problématiques de sécurité, d’agilité et en matière d’expérience utilisateur rencontrées par les entreprises. En novembre 2021, les deux éditeurs ont été reconnus comme des Leaders au sein du Magic Quadrant 2021 de Gartner dédié aux solutions de gestion des accès — pour la 5e année consécutive dans le cas d’Okta.

Tout en développant sa couverture mondiale et en instaurant un mode de fonctionnement flexible, personnalisé et hybride baptisé Dynamic Work (et introduit avant la pandémie de COVID-19), l’entreprise s’est également engagée à réduire ses émissions de gaz à effet de serre et à lutter contre le dérèglement climatique sur le long terme. Ainsi, en septembre 2021, Okta a annoncé avoir couvert 100% de la consommation de ses bureaux et de ses employés en travail à domicile par des énergies renouvelables lors de son exercice 2022. L’entreprise a également lancé une étude sur les émissions de gaz à effet de serre liées aux approches dynamiques, afin d’analyser l’impact environnemental du modèle hybride.

Avec ces nouveaux locaux, Okta disposera désormais de 23 bureaux à travers le monde, la capitale irlandaise s’ajoutant à une liste comprenant déjà Londres, Amsterdam, Stockholm et Paris. Le pôle de Dublin sera le premier de ce type pour l’éditeur, et permettra de soutenir ses opérations à travers toute l’Europe, et notamment au Royaume-Uni, en France, en Allemagne, au Benelux, dans les pays nordiques, en Espagne et en Italie.