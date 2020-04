Okta annonce FastPass et renforce Okta Platform Services

avril 2020 par Marc Jacob

L’élimination des problèmes de connexion et l’augmentation de la sécurité des utilisateurs est un défi permanent pour les entreprises dans un monde d’écosystèmes d’applications, d’appareils et de systèmes d’exploitation de plus en plus complexes. Dans ce contexte, Okta, le spécialiste des solutions de gestion des identités pour l’entreprise, annonce lors de son événement Oktane 2020, de nouveaux produits et de nouvelles fonctionnalités inédites de ses solutions phares :

Le FastPass Okta : La fin des mots de passe au travail

Okta FastPass est la première solution permettant aux employés de se connecter sur n’importe quel type d’appareil, application ou système d’exploitation sans mots de passe. Cette expérience est désormais possible grâce à une mise à jour importante de l’Okta Identity Cloud, qui allie l’identité de l’utilisateur à l’identité de l’appareil pour la première fois.

Responsables d’innombrables heures de perte de productivité et de certaines des plus grandes cyberattaques jamais enregistrées, les mots de passe ont longtemps été un casse-tête pour tout le monde. Selon le rapport "Passwordless Future" d’Okta, lorsque les employés oublient leurs mots de passe, 37% d’entre eux ne peuvent pas accéder aux informations essentielles dont ils ont besoin pour effectuer leur travail.

Okta Platform Services offre de nouvelles fonctionnalités et une extension de la principale plateforme d’identité indépendante du secteur

Les avancées fondamentales de la plate-forme, incluant Okta Workflow et Okta Devices, s’ajoutent aux technologies existantes pour permettre aux clients et aux partenaires de développer plus facilement avec Okta. Okta Platform Services permet à Okta de répondre à un nombre illimité de cas d’utilisation de l’identité des employés et des clients, auxquels les clients et les partenaires peuvent accéder grâce à des produits, des API et des SDK. Les flux de travail Okta Workflow et Okta Devices, tout comme les capacités élargies d’Okta Identity Engine, s’ajoutent aux services d’Okta Integrations, Okta Directories et Okta Insights pour faire évoluer la principale plateforme d’identité cloud indépendante et neutre du secteur.

Okta Platform Services se compose de six technologies de base :

● Okta Identity Engine : Exécute une séquence d’étapes pour fournir des flux d’authentification, d’autorisation et d’enregistrement personnalisés en fonction du contexte.

● Okta Directories : Renforce Okta Universal Directory et User Management, augmentant la flexibilité et l’évolutivité des deux produits.

● Okta Integrations : Permet à quiconque de développer intégrations avec les solutions Okta, en offrant des cadres, des modèles et des outils pour publier des intégrations préétablies dans le réseau d’intégration Okta.

● Okta Insights : Regroupe, analyse et diffuse les données Okta dans des fonctionnalités de base. Trois fonctionnalités - ThreatInsight, HealthInsight et UserInsight - augmentent la sécurité globale en bloquant les adresses IP malveillantes, en offrant des recommandations personnalisées pour les politiques et les paramètres de sécurité, et en fournissant aux utilisateurs finaux des alertes d’activités suspectes.

● Okta Workflows : Automatise les processus commerciaux complexes centrés sur l’identité, le tout sans code.

● Okta Devices : Collecte l’identité et le contexte des dispositifs qui alimentent les fonctions clés, notamment Okta FastPass, Limited Access, Device Visibility et Remote Sign-out.

Partenariats avec VMware Carbon Black, Crowdstrike et Tanium

En sus de ces annonces produits, Okta annonce également des partenariats stratégiques de gestion et de protection des terminaux avec VMware Carbon Black, Crowdstrike et Tanium : rendues possibles grâce à la nouvelle application Okta Verify et au service Okta Devices Platform, ces intégrations ouvrent la voie à une analyse des risques et à des décisions d’accès améliorées dans un environnement Zero Trust.