Objenious annonce le lancement de son offre LTE-M

septembre 2021 par Emmanuelle Lamandé

Objenious accélère sa stratégie multi-technologies et renforce son expertise avec une offre LTE-M.

Cette technologie cellulaire dédiée à l’internet des objets s’impose comme l’un des réseaux incontournables de ces prochaines années. De la Smart City aux transports connectés, en passant par la logistique, la santé ou encore le smart metering, le LTE-M répond à une large diversité de cas d’usages.

L’offre LTE-M vient s’ajouter à l’éventail des technologies IoT et réseaux du catalogue Objenious, afin d’accompagner au mieux les clients dans leurs projets et l’optimisation de leurs parcs IoT.

Après une première phase durant laquelle l’offre a été éprouvée et enrichie, Objenious a développé une fonctionnalité de traitement intelligent des messages, qui assure leur transmission automatique au moment où l’objet se réveille.