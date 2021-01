OW2 soutient le rapport Bothorel sur les données ouvertes et les logiciels libres, et propose son aide

janvier 2021 par OW2

OW2, la communauté internationale dédiée au développement et à la promotion d’une base de codes logiciels open source pour les systèmes d’information annonce son soutien aux conclusions et recommandations de la mission parlementaire française dirigée par le député Éric Bothorel sur les données ouvertes et les logiciels libres.

OW2 félicite la mission Bothorel pour le sérieux de son travail. La mission reconnaît que les données et les logiciels libres sont stratégiques pour les systèmes d’information de l’administration publique en apportant transparence, souveraineté et qualité aux services publics. Elle affirme le rôle crucial de l’administration publique dans la création de biens communs numériques au profit des segments de la société.

Mieux encore, le rapport recommande la mise en place d’un centre de compétences interministériel sur les logiciels libres, destiné à aider les administrations publiques à publier et à réutiliser le code source libre, à identifier les défis de la mutualisation, à s’engager auprès des communautés de logiciels libres et à encourager les talents dans ce domaine.

“Nous apprécions les recommandations de ce rapport”, déclare Cedric Thomas, le CEO d’OW2. “Le travail du Parlement étant fait, nous sommes prêts à aider les administrations centrales à les transformer en actions", ajoute-t-il.

Représentant plusieurs dizaines d’entreprises et de projets open source, OW2 est une expression de l’écosystème libre européen. Se félicitant des recommandations de la mission Bothorel, la communauté OW2 propose de les soutenir en partageant son expertise dans deux domaines :

• Le premier concerne la gouvernance. OW2 propose de partager son ensemble de meilleures pratiques généralement acceptées issues de l’initiative OW2 OSS Good Governance afin d’aider à construire une référence commune et un système de suivi des progrès dans les administrations centrales.

• Le second concerne la méthodologie d’OW2 pour évaluer le niveau de préparation au marché des projets open source afin d’aider à gérer le catalogue des logiciels libres déployés par les administrations publiques. Le rapport de 216 pages de la mission Bothorel a été publié le 23 décembre 2020. Il contient 37 recommandations sur les données ouvertes et sur les logiciels libres dans l’administration publique française, présentées comme des "composants stratégiques de nos systèmes d’information".

A propos d’OW2

OW2 est une communauté indépendante qui se consacre à la promotion des logiciels libres et à favoriser un écosystème communautaire et commercial dynamique. OW2 fédère plus de 100 organisations et plus de 6 000 informaticiens dans le monde. Et OW2 héberge plus de 100 projets technologiques dont ADR App, ASM, AuthzForce, CLIF, DocDoku, FusionDirectory, GLPI, JORAM, Knowage, LemonLDAP:NG, Lutece, OCS Inventory, Petals ESB, Prelude, ProActive, Rocket.Chat, SAT4J, SeedStack, Sympa, Telosys, Waarp, WebLab et XWiki. Visitez www.ow2.org, suivez-nous sur twitter @ow2