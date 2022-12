OVHcloud positionné dans la catégorie « Major Players » de l’étude IDC MarketScape : Worldwide Public Cloud Infrastructure as a Service 2022 Vendor Assessment

novembre 2022 par Marc Jacob

*IDC MarketScape vendor analysis model is designed to provide an overview of the competitive fitness of ICT suppliers in a given market. The research methodology utilizes a rigorous scoring methodology based on both qualitative and quantitative criteria that results in a single graphical illustration of each vendor’s position within a given market. The Capabilities score measures vendor product, go-to-market and business execution in the short-term. The Strategy score measures alignment of vendor strategies with customer requirements in a 3-5-year timeframe. Vendor market share is represented by the size of the icons.

Selon le rapport IDC MarketScape, « OVHcloud a une politique de prix attractive et transparente (par exemple, il ne facture pas les calls API). Il dispose également de services connexes intéressants, étant donné que sont également proposés des serveurs privés dédiés, de l’hébergement Web et du cloud privé hébergé. Cela contribue à en faire un interlocuteur unique pour les entreprises qui sont encore au début de leur transformation vers le cloud public, car elles peuvent commencer cette transition avec OVHcloud en utilisant d’anciens modèles de déploiement, puis conserver la même relation commerciale si et quand elles décident de migrer ces workloads. »

Le rapport note également que « l’ancrage d’OVHcloud en tant que fournisseur de services européen confère une position unique au Groupe, dans les conversations sur le cloud souverain et la localisation des données. Elle a d’ailleurs intégré ces facteurs dans son approche de développement depuis des années, tout en faisant de la durabilité une priorité ».

A propos du portefeuille de solutions d’OVHcloud, IDC MarketScape constate les récents investissements réalisés pour développer des services logiciels sur les couches supérieurs du cloud, particulièrement dans les domaines de l’intelligence artificielle, du machine learning, des bases de données et de l’orchestration de conteneurs, tout en continuant à convaincre des partenaires du monde logiciel, tant commercial qu’open-source pour bâtir son écosystème.

« En tant que seul fournisseur de cloud basé en Europe représenté dans IDC MarketScape : Worldwide Public Cloud IaaS, OVHcloud a un positionnement unique pour répondre aux besoins des clients en Europe comme à l’international », déclare Dave McCarthy, Research Vice President, cloud and edge infrastructure services chez IDC. « Les investissements de l’entreprise dans les domaines de la souveraineté numérique et de la durabilité sont bien alignés avec les exigences des organisations mondiales. »