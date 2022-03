OVHcloud obtient la certification SAP in Cloud and Infrastructure Operations pour ses datacenters européens

mars 2022 par Marc Jacob

OVHcloud a obtenu la certification régionale SAP® in Cloud and Infrastructure Operations prouvant sa capacité à fournir des infrastructures sécurisées et automatisées afin d’héberger des environnements SAP dans la région EMEA. Cette annonce s’inscrit dans la vision d’OVHcloud qui consiste à combiner les forces de son modèle industriel avec celles de l’écosystème numérique et de ses partenaires. Les applications à venir bénéficieront ainsi d’un environnement cloud de confiance, totalement prévisible et réversible, pour la poursuite des projets de transformation numérique, à commencer par les logiciels d’ERP les plus critiques.

SAP propose un programme de certification pour les partenaires qui gèrent les environnements de leurs clients dans le cloud ou sur site. Les activités opérationnelles certifiées par SAP accompagnent les clients pour identifier les fournisseurs de services les plus adaptés à leurs besoins en matière de qualité, de périmètre et de localisation, tandis que les partenaires certifiés peuvent ainsi accroître leur visibilité sur le marché et générer de nouveaux revenus.

Cette certification permet à OVHcloud de répondre encore mieux aux besoins de ses clients en s’assurant que leurs environnements SAP soient hébergés de manière sûre et efficace au sein de ses datacenters européens certifiés SAP in Cloud and Infrastructure Operations, ainsi que sur ses serveurs physiques conformes TDI (Tailored Datacenter Integration) pour l’hébergement de bases de données SAP HANA.

Les partenaires SAP européens et les entreprises qui utilisent les technologies SAP peuvent désormais s’appuyer sur le matériel haute performance d’OVHcloud pour construire leurs solutions qualifiées SAP et packagées par les partenaires (comprenant le déploiement de S/4HANA).

Fort d’une expertise de plus de vingt ans dans les services d’infrastructures numériques, OVHcloud a développé un modèle industriel préservant la souveraineté technologique et opérationnelle de ses clients, tout en déployant des technologies respectueuses de l’environnement et des ressources. Conçues et développées dans les propres datacenters du groupe, l’ensemble des solutions OVHcloud garantissent une totale réversibilité des données dans un cadre immunisé contre toute loi extraterritoriale. L’infrastructure opérée par OVHcloud répond aux plus hauts standards de sécurité et de protection des données, grâce à la certification ISO 27001 tout en étant conforme au RGPD.