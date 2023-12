OVHcloud lance sa première Région 3-AZ à Paris avec un programme Beta

décembre 2023 par Marc Jacob

Desservant la région de Paris, cette zone de disponibilité se compose de trois sites séparés de 10 à 30km et bénéficiant d’alimentations dédiées et d’un réseau de très faible latence. Cette résilience profitera aux scénarios les plus critiques, avec notamment des cas d’usage comme la réplication de bases de données et de stockage, la gestion et l’orchestration de machines virtuelles à grande échelle ou encore le déploiement d’infrastructures hyper-convergées. Les clients peuvent déjà profiter du service avec des serveurs Bare Metal Scale de seconde génération profitant des dernières technologies hardware et réseau.