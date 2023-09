OVHcloud lance sa calculatrice carbone

septembre 2023 par Marc Jacob

Fort de plus d’une vingtaine d’années d’innovation dans le cloud durable notamment grâce à l’utilisation de sa technologie de watercooling à grande échelle, OVHcloud fait référence dans l’industrie en termes de bonnes pratiques. Offrir aux clients une meilleure compréhension de l’empreinte carbone de leur infrastructure cloud s’inscrit dans une démarche tournée vers la transparence et encourage des pratiques plus responsables.

La création de la calculatrice carbone est le fruit d’un processus exhaustif qui a nécessité plus de huit mois de développement. La méthodologie utilisée prend en compte l’ensemble des facteurs tels que la fabrication ou les composants à leur niveau individuel. Accessible sur demande depuis le manager OVHcloud, l’outil intègre la consommation électrique estimée des serveurs à partir de la surveillance des centres de données d’OVHcloud. Il établit ensuite une correspondance avec leur équivalent en émissions de carbone, en prenant en compte les systèmes de refroidissement et de réseau ainsi que le transport, la fabrication, la fin de vie et la gestion des déchets, afin de fournir un tableau complet de l’empreinte carbone actuelle.

La calculatrice carbone repose sur la localisation comme paramètre essentiel. Ainsi, les résultats des rapports intègrent le mix énergétique propre à chaque pays. Cela signifie qu’un serveur hébergé dans un pays disposant d’une source à faible empreinte carbone générera une estimation inférieure que le même serveur hébergé dans un pays avec un mix moins favorable. D’ici la fin de l’année, les informations basées sur le marché viendront consolider ces rapports, soulignant l’engagement du groupe envers la réduction de l’empreinte carbone du mix énergétique.

La calculatrice carbone OVHcloud a été développée en collaboration avec Sopra Steria, tandis que la méthodologie a été auditée par IJO, une société de conseil indépendante spécialisée dans le numérique responsable.

"En tant qu’acteur majeur de la tech en Europe, nous sommes conscients de notre responsabilité dans le développement d’un numérique plus durable que ce soit auprès de nos employés, nos clients, nos fournisseurs et nos partenaires. Nous sommes fiers d’avoir contribué à la création de cette calculatrice carbone OVHcloud, qui permet aux entreprises d’évaluer l’impact environnemental de leurs activités Cloud et de prendre toutes les mesures nécessaires pour le réduire de façon efficace." a déclaré Fabienne MATHEY-GIRBIG, Directrice exécutive Responsabilité d’Entreprise et Développement Durable chez Sopra Steria.

OVHcloud a depuis longtemps développé un modèle industriel intégré vertical, en construisant et en possédant la plupart de ses centres de données. Grâce à des innovations propriétaires et en s’appuyant sur deux installations, l’une à Croix, en France, et l’autre à Beauharnois, au Canada, pour la production de ses propres serveurs, l’entreprise exerce un contrôle total sur l’ensemble de sa chaîne de valeur. Ce modèle unique contribue à garantir que sur une période de dix heures à pleine charge, un serveur OVHcloud ne nécessite qu’un verre d’eau pour être refroidi, alors que de nombreux serveurs sur le marché en nécessitent sept fois plus. L’innovation chez OVHcloud a également permis d’atteindre un PUE global moyen de 1,28, inférieur à la moyenne de l’industrie de 1,55 [1] selon les estimations de 2022.

Ces scores d’efficience de la consommation d’eau et d’énergie sont parmi les meilleurs de l’industrie. Ils ouvrent la voie à de futures certifications, tandis que la calculatrice carbone démontre à nouveau l’engagement d’OVHcloud en faveur d’un cloud durable.

En résumé, la calculatrice carbone OVHcloud fournit aux clients des informations transparentes et exhaustives couvrant les scopes 1, 2 et 3, depuis la phase de fabrication jusqu’à l’exploitation de l’infrastructure. Le Groupe est à ce jour le seul fournisseur de cloud à proposer une analyse complète du cycle de vie, aussi bien au niveau des composants que de l’empreinte carbone liée à la consommation de services cloud.

Disponibilité

La calculatrice carbone OVHcloud est gratuite et désormais disponible dans le monde entier [2] pour tous les clients de la gamme BareMetal, directement depuis le panneau de contrôle OVHcloud. Elle est également accessible via une API. Les clients de la gamme Hosted Private Cloud bénéficieront également de la calculatrice carbone dans les prochaines semaines.

---------------------

[1] Source : WW DC Operators PUE, Uptime Institute, 2021

[2] Sauf USA