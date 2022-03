OVHcloud étoffe son éventail de solutions de stockage fichiers avec Enterprise File Storage, développé en collaboration avec NetApp

mars 2022 par Marc Jacob

OVHcloud enrichit son portefeuille de solutions de stockage fichiers dans le cloud avec une offre développée en collaboration avec NetApp, l’un des leaders mondiaux en la matière. L’offre Enterprise File Storage vise à accompagner les entreprises dans leur transition vers le cloud en répondant à leurs exigences de souveraineté, de performances et de résilience, tout en garantissant une intégration transparente à l’univers d’OVHcloud, à un tarif prédictible.

Enterprise File Storage s’adresse aux entreprises dotées d’applications aux exigences opérationnelles fortes et nécessitant un service de stockage de fichiers à haute disponibilité. Le service est adapté à différents scénarios : des entreprises déjà sur le cloud souhaitant faciliter le partage de données d’entreprise depuis différentes applications hébergées sur des services OVHcloud, ou des entreprises exploitant déjà leur infrastructure on-premise NetApp cherchant à faire déborder leurs charges de travail ou à entamer leur migration vers le cloud.

Cette plateforme tout-en-un, basée sur la technologie de système de fichiers ONTAP de NetApp et entièrement managée par OVHcloud, offre une grande simplicité de mise en œuvre tout en permettant d’optimiser les coûts du stockage dans le cloud, d’augmenter les performances applicatives et de garantir la protection et la conformité des données. Avec Enterprise File Storage, l’accès aux données stockées est facilité, tandis que les clients bénéficient d’une plateforme flexible, évolutive, et performante (avec une capacité de stockage de 1 à 58 To par service). Le service Enterprise File Storage est ainsi adapté à de nombreux environnements et applications d’entreprise grâce au protocole NFS largement éprouvé sur le marché. Il offre des performances élevées (en termes d’IOPS et de débit) grâce aux technologies SSD couplées à des caches NVMe.

Fort d’une expertise de plus de vingt ans dans les services d’infrastructures numériques, OVHcloud a développé un modèle industriel préservant la souveraineté technologique et opérationnelle de ses clients, tout en déployant des technologies respectueuses de l’environnement et des ressources. Conçues et développées dans les propres datacenters du groupe, l’ensemble des solutions OVHcloud garantissent une totale réversibilité des données dans un cadre immunisé contre toute loi extraterritoriale. L’infrastructure opérée par OVHcloud répond aux plus hauts standards de sécurité et de protection des données, grâce aux certifications ISO 27001 et hébergement des données de santé (HDS), tout en étant conforme au RGPD. À l’instar de l’ensemble des solutions du leader européen du cloud, Enterprise File Storage offre un ratio prix/performances unique sur le marché, et permet de conserver le contrôle sur sa stratégie cloud en proposant une tarification prédictible et le choix de la localisation des données. Enfin, NetApp étant un standard sur le marché, Enterprise File Storage assure aux entreprises de n’être soumis à aucun lock-in technologique ainsi qu’une continuité de leur activité en dehors d’un environnement OVHcloud.

Enterprise File Storage est d’ores et déjà disponible dans les centres de données de Roubaix (France), et Francfort (Allemagne). La solution sera déployée à très court terme dans le datacenter de Beauharnois (Canada), puis d’autres géographies suivront.