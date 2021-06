OVHcloud et Platform.sh s’associent pour proposer aux développeurs web une solution PaaS intégrée

juin 2021 par Marc Jacob

OVHcloud annonce le lancement européen de son offre Web PaaS powered by Platform.sh, qui facilite le développement des applications et sites web.

100 % intégrée au panel de solutions proposées par OVHcloud, Web PaaS powered by Platform.sh est le résultat d’une collaboration étroite entre deux champions européens du cloud. Les deux entreprises membres de Gaia-X sont convaincues de la nécessité de construire une alternative européenne du cloud et ont ainsi conçu une offre 100 % hébergée en Europe répondant à l’ensemble des exigences du Règlement Général sur la Protection des Données.

Alliant la robustesse de l’infrastructure OVHcloud et la flexibilité de la technologie Platform.sh, le Web PaaS powered by Platform.sh permet aux développeurs de simplifier et sécuriser la mise en production de leurs sites et de leurs applications web sur un cloud ouvert et réversible. La technologie Platform.sh est compatible avec les plateformes Web du marché comme Drupal, Magento, WordPress, Symfony, et permet de déployer des composants écrits en PHP, Node.js, Python, Go, Rust, .Net ou encore Java.

Intégré à l’espace client d’OVHcloud, le Web PaaS powered by Platform.sh permet aux équipes de développeurs de se concentrer sur leur code et leurs projets grâce à une infrastructure managée par OVHcloud. Ils peuvent ainsi développer des applications avec l’environnement d’exécution (runtime) ou le service web de leur choix et bénéficier de modèles prédéfinis pour démarrer leurs projets sans attendre. Avec la possibilité d’ajouter rapidement à son environnement de production des vCPU, de l’espace de stockage additionnel ou des environnements de tests supplémentaires, la solution offre une agilité adaptée aux besoins des développeurs. Le déploiement continu est intégré grâce aux fonctions natives (serveur GitHub intégré, CI/CD, etc.) et la gestion granulaire et précise des permissions permet de rendre plus efficace la collaboration autour de projets web. Tous les membres d’une même équipe — développeurs, designers, rédacteurs — peuvent ainsi travailler en parallèle sur plusieurs environnements.

L’offre sera déclinée en trois niveaux : START, DEVELOP et EXPAND. Si l’offre START est adaptée aux freelances avec une licence utilisateur, les offres DEVELOP (3-5 licences) et EXPAND (10 licences et plus) répondent aux configurations d’équipes de développeurs plus importantes, que ce soit en agence web ou chez l’annonceur.