OVHcloud et MongoDB s’allient pour proposer une solution

avril 2021 par Marc Jacob

OVHcloud et MongoDB, Inc. annoncent leur partenariat et leur solution « MongoDB-as-a-Service » entièrement managée et disponible dans toute l’Europe.

MongoDB s’appuie sur une vaste communauté de développeurs, avec un logiciel téléchargé plus de 155 millions de fois. En 2020, Stack Overflow a élu MongoDB « base de données la plus appréciée des développeurs » pour la quatrième année consécutive.

Le partenariat permettra à l’ensemble des clients OVHcloud, et, particulièrement, à ceux évoluant dans des marchés fortement réglementés tels que la santé, les finances ou les organisations publiques, de déployer dans le cloud les innovations applicatives les plus récentes tout en conservant la maîtrise exclusive de leurs données, conformément aux principales initiatives en matière de souveraineté numérique telles que Gaia-X.

De plus en plus d’entreprises souhaitent transférer leur infrastructure et leurs logiciels, y compris leurs bases de données, vers des services managés dans le cloud. Elles souhaitent en effet bénéficier de l’agilité et autres avantages du cloud afin que leurs équipes de développeurs se concentrent sur la création de valeur ajoutée et non sur les tâches d’administration de bases de données. Ce partenariat entre OVHcloud et MongoDB répond à ce besoin en rendant les développeurs pleinement opérationnels dans la maîtrise de la solution, et ce en quelques minutes. En outre, les entreprises clientes bénéficieront du meilleur rapport prix/performances et de coûts prévisibles grâce au modèle d’intégration verticale d’OVHcloud.

L’offre MongoDB-as-a-Service proposée par OVHcloud repose sur une solide base de sécurité et de confidentialité qui permet aux entreprises d’atteindre un équilibre optimal entre innovation, souveraineté et conformité des données. L’architecture de sécurité de bout en bout de la solution MongoDB sur OVHcloud permet d’offrir les fonctionnalités les plus récentes : client-side field-level encryption, droits d’accès stricts, audits et règles de placement des données. Ces différentes fonctionnalités garantissent aux clients une totale conformité aux réglementations en vigueur quant à la confidentialité des données (RGPD par exemple), ainsi que l’alignement sur d’autres initiatives numériques d’ouverture, de transparence et de souveraineté comme Gaia-X, ou les projets de règlements Digital Services Act (DSA) et Digital Markets Act (DMA).

Le cabinet IDC prévoit que d’ici à 2023, une grande entreprise européenne sur quatre ne se contentera plus d’utiliser des logiciels, mais souhaitera également en produire. Ainsi, ces entreprises, y compris au sein des secteurs hautement réglementés, doivent être en mesure de se concentrer sur la création et l’innovation dans le cloud, tout en veillant à rester en conformité avec les réglementations applicables.