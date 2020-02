OVHcloud enrichit son offre Healthcare

février 2020 par Marc Jacob

OVHcloud annonce l’évolution de son offre d’Hébergement de Données de Santé. Celle-ci repose sur des modifications majeures telles que la mise à jour des tarifs et la diversification du catalogue Healthcare, pour aider les entreprises à développer un Système d’Information de Santé.

En 2016, OVHcloud prenait le parti de proposer une offre de cloud privé hébergé accessible et prêt à l’emploi à destination du marché de la santé, avec les meilleures garanties en matière de sécurité pour l’hébergement de données critiques. Certifiées HDS depuis 2019, les solutions OVHcloud Healthcare incarnent la solution de confiance pour établir un SI de santé dédié et évolutif, et protégé de toute législation extraterritoriale.

Extension de l’offre OVHcloud Healthcare sur les Serveurs Dédiés Haut de Gamme

L’innovation dans le secteur de la santé implique des charges de calculs particulièrement importantes : du développement de réseaux de neurones au service d’une imagerie médicale de pointe, au recours à l’impression 3D à des fins thérapeutiques, en passant par l’explosion du séquençage de l’ADN et les défis qu’il pose en matière de stockage et d’exploitation… Pour mieux répondre à ces cas d’usages, OVHcloud a obtenu la certification HDS sur ses Serveurs Dédiés HG, désormais disponibles dans l’offre OVHcloud Healthcare.

Première extension du catalogue OVHcloud Healthcare, les serveurs dédiés HG présentent un taux de disponibilité de 99,99% grâce à leur architecture sécurisée. Ils représentent par exemple un atout pour supporter d’importantes bases de données ou des calculs intensifs, en renfort d’une infrastructure cloud dédiée.

Des tarifs revus à la baisse pour une offre encore plus accessible

L’évolution d’OVHcloud Healthcare s’accompagne d’une diminution de ses tarifs. Les serveurs HG proposés sont quant à eux disponibles dans leur tarif habituel, avec le réseau sécurisé vRack et la bande passante inclus.

Par ailleurs, l’offre OVHcloud Healthcare est désormais disponible dans les datacenters d’OVHcloud aux États-Unis. La conformité HIPAA (Health Insurance Portability and Accountability Act) y est assurée pour l’hébergement de données de patients américains.

L’offre OVHcloud Healthcare s’accompagne d’un support client spécifique comprenant un service disponible 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, avec un engagement de délai de première réponse en moins de 30 minutes, ainsi qu’un programme personnalisé d’aide à la mise en service pour les nouveaux clients.

Les clients finaux peuvent également choisir de faire appel à des prestataires certifiés HDS pour réaliser l’intégration et/ou l’infogérance de leur service. OVHcloud collabore étroitement avec un certain nombre de sociétés de ce type sur des projets HDS, et pourrait compter une vingtaine de partenaires dans le domaine de la santé dès cette année dans le cadre de l’OVHcloud Partner Program.

Capgemini et OVHcloud accompagnent la transformation digitale du secteur de la santé