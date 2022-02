OVHcloud devient partenaire d’Aiven

février 2022 par Marc Jacob

Avec six nouvelles DBaaS disponibles, OVHcloud propose désormais à ses clients l’un des portefeuilles de DBaaS les plus étendus du marché. Une accélération rendue possible grâce au partenariat avec Aiven, une entreprise européenne de logiciels qui combine le meilleur des technologies open source et infrastructures cloud.

Grâce à ses six nouvelles Database as a Service (MySQL, PostgreSQL*, Apache Kafka, Apache Kafka Mirror Maker, RedisTM** et OpenSearch) et ses 5 autres offres (Apache Cassandra, M3, M3 Aggregator, Grafana*** et Apache Kafka Connect)**** qui seront disponibles au printemps 2022, OVHcloud propose à ses clients l’un des choix les plus complets de bases de données managées. Avec son portefeuille Public Cloud Databases, OVHcloud soutient l’adoption du Platform-as-a-Service managé des entreprises et facilite l’accélération de leur transformation dans le cadre de la modernisation applicative, la mise en place d’une stratégie cloud native ou encore l’exploitation des données grâce à un data pipeline complet, reposant sur de l’intelligence artificielle.

OVHcloud propose des bases de données open source, permettant ainsi à ses clients de bénéficier des dernières mises à jour et des innovations des communautés d’utilisateurs. Ces solutions pérennes, standards et supportées par la communauté open source garantissent la portabilité et la réversibilité afin d’éviter tout « vendor lock in ».

Les solutions de DBaaS bénéficient des avantages inhérents à l’offre OVHcloud : une offre accessible, un ratio prix-performance inégalé, des tarifs prédictibles et une localisation des données permettant de ne pas être soumis aux lois extra-territoriales.

Un catalogue étendu pour répondre à un large éventail de cas d’usages Grâce à l’utilisation de bases de données managées qui leur a permis de ne pas à avoir à gérer les infrastructures et à se concentrer sur leur cœur de métier, les clients beta-testeurs de l’offre ont pu accroitre fortement leur performance.

*PostgreSQL est une marque de la PostgreSQL Community Association of Canada, et est utilisée avec son autorisation.

** Redis est une marque appartenant à Redis Ltd. Tous les droits y afférents sont réservés à Redis Ltd. Toute utilisation par OVH SAS est uniquement réalisée à des fins de référence et n’indique aucun parrainage, approbation ou affiliation entre Redis et OVH SAS.

***Les marques de Grafana Labs sont des marques déposées de Grafana Labs, et sont utilisées avec la permission de Grafana Labs. Nous ne sommes pas affiliés à, approuvés ou sponsorisés par Grafana Labs ou ses affiliés.

**** Tous les noms de produits, logos, marques, appellations, enregistrés ou non, sont la propriété exclusive de leurs titulaires respectifs. Tous les noms de sociétés, de produits et de services utilisés dans ce communiqué ne le sont qu’à des fins d’identification et de référence nécessaire.

La référence à une société, à des produits, ou à des services par le biais d’un nom commercial, d’une marque ou autre n’indique pas l’existence d’un parrainage ou d’une affiliation avec ces titulaires de droit.

Basée à Helsinki et disposant de hubs à Berlin, Boston, Paris, Toronto, Sydney et Singapour, Aiven fournit des technologies de données open source gérées, comme PostgreSQL, Kafka et OpenSearch, sur tous les principaux clouds. Grâce à Aiven, les développeurs peuvent faire ce qu’ils font de mieux : créer des applications. Pendant ce temps, Aiven fait ce qu’elle fait de mieux : gérer l’infrastructure de données en nuage. Aiven permet aux clients d’obtenir des résultats commerciaux à partir de l’open source, ce qui déclenche de véritables transformations bien au-delà de leur propre cour. Récemment, Aiven a atteint une évaluation de licorne de 2 milliards de dollars et a maintenant levé 210 millions de dollars au total, avec le soutien de ses investisseurs Atomico, Earlybird, First Fellow, IVP, Lifeline Ventures, Salesforce Ventures et World Innovation Lab.