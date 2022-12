OVHcloud complète son offre de serveurs Bare Metal

septembre 2022 par Marc Jacob

Les serveurs Bare Metal Scale-7 et Advance-6 inaugurent à cet effet les processeurs datacenter d’AMD et Intel et profitent de leurs raffinements technologiques.

• Les nouveaux serveurs Bare Metal Scale-7, équipés d’un processeur AMD EPYC de 64 cœurs (Zen 3), s’épanouissent dans les workloads les plus intensifs et notamment ceux du High Performance Computing ou encore les environnements de virtualisation et de conteneurisation.

• Les serveurs Bare Metal Advance-6 se démarquent par leurs processeurs Intel Xeon Scalable de troisième génération et leur technologie Intel SGX. Celle-ci répond aux enjeux spécifiques du Confidential Computing notamment dans les cas d’usage d’apprentissage fédéré s’appliquant par exemple au domaine de la santé. Ici, la confidentialité des données est primordiale et se trouve préservée lors des phases d’entraînement.

Le nouveau serveur HGR-STOR-2 s’affiche pour sa part comme une solution unique de stockage et d’archivage des données dont la capacité peut atteindre un maximum de 1,4 pétaoctets (1 400 téraoctets). La combinaison de disques SAS, jusqu’à 102 dans un chassis JBOD, et de SSD optionnels offre un accès aux données qui bénéficie tout à la fois d’un très faible temps de latence et de hautes performances. Spécifiquement taillée pour les grands comptes et institutionnels, l’offre HGR-STOR-2 permet de constituer un lac de données entièrement configurable. Elle bénéficie de plus d’une connexion privée à très haut débit (100 Gbps garantis) pour s’intégrer à un cluster ou à des produits et services OVHcloud. Avec un contrôle absolu tant des disques que des volumes, les clients bénéficient d’une sublime réponse à leurs besoins de stockage les plus spécifiques allant, par exemple, de l’archivage de fichiers à la sauvegarde de bases de données volumineuses.

La nouvelle offre Bare Metal d’OVHcloud hérite logiquement de tous les avantages des serveurs dédiés en matière de flexibilité, de contrôle, de performance ou encore de disponibilité, sans oublier une bande passante illimitée. Ainsi, OVHcloud accompagne au mieux les entreprises dans leurs workloads, environnements et technologies ad-hocs tout en leur garantissant une tarification prédictible.

– Disponibilité

Les serveurs Bare Metal Scale-7, Advance-6 et HGR-STOR-2 sont immédiatement disponibles en France. L’offre Scale-7 est également disponible en Angleterre, Allemagne et Pologne quand les serveurs Advance-6 sont disponibles dans nos datacentres en Europe et au Canada.