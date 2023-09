OVHcloud annonce une mise à jour de ses solutions tout-en-un

septembre 2023 par Marc Jacob

OVHcloud annonce une mise à jour de ses solutions tout-en-un entièrement managées d’hébergement web. Au programme, des performances améliorées et une nouvelle offre "STARTER" pour la découverte de l’hébergement web OVHcloud. Fort de décennies d’expertise et de millions de sites web hébergés sur ses infrastructures, OVHcloud enrichit son portefeuille d’hébergement web pour fournir davantage de ressources et améliorer les performances des sites web de ses clients.

Au même niveau de prix, les clients (nouveaux comme historiques), bénéficient immédiatement de ressources CPU et RAM accrues. Les souscriptions de nouveaux services d’hébergement web intègrent désormais un stockage SSD offrant des temps d’accès plus rapides aux données des nouveaux sites. Enfin, la plupart des clients pourra également bénéficier de bases de données plus vastes pour une croissance rapide. Ces ressources supplémentaires et au même prix maintiennent OVHcloud en tête de sa catégorie en termes de rapport performance-prix.

OVHcloud introduit également un nouveau plan "STARTER" conçu pour un public non initié à la technologie. Il comprend l’installation automatique de Wordpress et une gamme d’autres avantages, dont 1 Go d’espace disque, 2 adresses email, un certificat SSL, ainsi qu’un nom de domaine gratuit pour la première année1. Cela permet d’accélérer les projets web sans se soucier de la configuration technique. Ce plan est proposé à partir de 0,99 EUR2 par mois et s’adresse aux créateurs qui souhaitent se lancer dans l’univers du web en toute simplicité.

En plus de ces offres hautement flexibles et d’un ensemble complet de services, OVHcloud met également à jour ses offres de domaines. Lorsque les clients enregistrent un domaine chez OVHcloud, ils bénéficieront désormais de 100 Mo d’espace disque (contre 10 Mo auparavant), d’une adresse email gratuite et de la sécurité DNSSEC.

Première étape d’un plan plus large visant à apporter encore plus de performance à l’infrastructure d’hébergement web partagé, ces offres actualisées s’appuient sur l’expertise reconnue d’OVHcloud pour aider les clients à démarrer leurs projets web rapidement et facilement, avec la flexibilité nécessaire pour évoluer en fonction de leurs besoins.

Le portefeuille d’hébergement web d’OVHcloud offre une gamme complète de forfaits pour répondre à tous les besoins et niveaux d’expertise, des débutants aux spécialistes du web les plus techniques.

Disponibilité

Les nouvelles offres d’hébergement web sont disponibles dès maintenant et accessibles aux nouveaux clients dans le monde entier3.

Les clients historiques bénéficieront automatiquement des nouvelles configurations CPU et RAM dans leur pack d’hébergement web, au même prix. Cette évolution confirme l’engagement continu d’OVHcloud à fournir de la valeur ajoutée grâce à une innovation permanente et à l’amélioration constante des performances.