OUTSCALE fédère l’écosystème numérique français avec de nouveaux partenaires

février 2023 par Marc Jacob

OUTSCALE, marque de Dassault Systèmes, annonce l’arrivée de nouveaux partenaires de confiance sur sa marketplace : ActivEon, Codéin, eXo Platform, Interstis, Mailo, Qirinus, Satelliz, SingleStore et Wallix. En rejoignant la marketplace OUTSCALE, ces entreprises intègrent un écosystème composé d’acteurs Paas et SaaS qui partagent les mêmes valeurs. Ensemble, ils bâtissent une chaîne numérique de confiance.

Construire une autonomie numérique avec des partenaires aux domaines d’expertises variés

La marketplace OUTSCALE permet de rassembler en une place unique un catalogue de solutions de renom, performantes et préalablement sélectionnées pour leurs qualités.

L’arrivée de neuf nouveaux partenaires sur la marketplace vient donc enrichir l’offre déjà existante d’OUTSCALE en permettant à ses clients de disposer d’un plus large choix de solutions de confiance qui reposent sur l’infrastructure hautement sécurisée d’OUTSCALE.

OUTSCALE accueille ainsi aujourd’hui sur sa marketplace des acteurs du numérique français aux domaines d’expertise variés et se positionne comme un allié de confiance auprès de ces nouveaux partenaires :

Plateforme collaborative

• eXo platform est un éditeur français qui propose une plateforme collaborative open-source sécurisée disponible dans le Cloud OUTSCALE. eXo Platform propose aux administrations, collectivités territoriales et entreprises, une expérience collaborateur fluide et intégrée autour des usages de la communication interne.

• Interstis est une plateforme collaborative SaaS française, déployée sur le Cloud qualifié SecNumCloud d’OUTSCALE. Homologuée par la DINUM au titre de la conformité au RGS (édité par l’ANSSI), la solution fournit un espace numérique partagé tout en un, sécurisé et répondant aux normes RGPD et données de santé.

• Mailo est une plateforme numérique française, déployée sur le cloud OUTSCALE, intégrant des services de communication innovants (messagerie électronique et instantanée, suite bureautique, agenda...) et garantissant la protection et la sécurité des données des utilisateurs.

Cybersécurité

• Wallix est le premier éditeur de logiciels de cybersécurité, spécialiste européen de la sécurisation des accès et des identités numériques, référencé au Gartner. Leader sur le marché de la gestion des accès à privilèges, les solutions WALLIX garantissent la conformité aux dernières normes de sécurité informatique et protègent contre les cyber-attaques, les vols et les fuites de données liés aux identités volées et aux privilèges élevés accordés pour accéder aux actifs sensibles des entreprises.

Cloud management

• Satelliz fournit un ensemble de solutions de Services Managés 24/7 pour plate-forme Cloud et Kubernetes : supervision, résolution d’incidents 24/7, administration. Leurs solutions permettent la gestion au quotidien de plate-forme Cloud, afin de faire face aux enjeux de disponibilité, de performance et de sécurité.

• Codéin propose une solution PaaS (Platform as a Service) de gestion clé en main sur le cloud : CodéOps. C’est une « cloud management platform », entièrement personnalisable, permettant d’automatiser et de sécuriser les déploiements et la gestion d’applications sur le Cloud OUTSCALE. Codéin propose également du monitoring d’infrastructure.

• Qirinus fournit une solution qui déploie automatiquement des architectures informatiques sécurisées. Le logiciel de gestion d’infrastructure, modélise, déploie et sécurise les services informatiques d’une organisation, avec une mise à jour en temps réel des composants critiques.

Plateforme de services

• Activeon fournit des solutions d’ordonnancement, d’orchestration et d’automatisation des processus informatiques. La technologie ProActive AI, basée sur le calcul distribué et parallèle, permet aux entreprises d’optimiser l’utilisation de leurs ressources informatiques et d’améliorer l’efficacité de leurs processus informatiques.

• SingleStore propose une base de données SQL unifiée en temps réel qui permet d’analyser et traiter des requêtes de haute performance, composées de très grands ensembles de données structurées et non structurées.

La marketplace OUTSCALE est née de la volonté d’OUTSCALE de proposer aux organisations publiques et privées un guichet unique de solutions de confiance, pour répondre à leurs besoins métiers. OUTSCALE Marketplace compte à ce jour 30 partenaires et plus de 60 solutions de confiance.