ONLYOFFICE v.6.2 est disponible

mars 2021 par Marc Jacob

Les applications de bureau ONLYOFFICE pour Windows, Linux et MacOS, open source et totalement gratuites, s’enrichissent des fonctionnalités avancées au niveau de la sécurité telles que la signature numérique, la protection des fichiers locaux avec un mot de passe.

En outre, vous pouvez vous connecter au cloud Seafile pour collaborer sur les documents qui y sont stockés ou connecter les éditeurs de bureau à votre GED tierce via l’API fournie par ONLYOFFICE.

En résumant les fonctionnalités majeures apportées aux éditeurs, l’on pourrait aussi nommer la validation des données, le format de nombre personnalisé et de nouvelles fonctions dans le classeur ; la table des illustrations dans le traitement de texte et les nouvelles options d’autocorrection dans les présentations.

Les formats OOXML utilisés comme format de base, assurent la compatibilité parfaite avec les formats MS Office et d’autres formats courants.

Les éditeurs peuvent facilement être connectés à un service web tiers de votre choix (ONLYOFFICE, ownCloud ou Nextcloud), pour lancer la collaboration en ligne en temps réel : deux modes de co-édition (rapide et strict), révision, commentaires, chat intégré, suivi des modifications, historique des versions, comparaison des documents.

Les utilisateurs sont en mesure d’étendre leurs fonctionnalités avec les modules complémentaires prêts à l’emploi (Macros, GoogleTranslate, Telegram, HTML, Typograph, YouTube, etc.).