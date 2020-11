ONLYOFFICE sort la version 6 et change de nom : ONLYOFFICE Docs

novembre 2020 par Marc Jacob

La bureautique simplifiée et évolutive enfin accessible à tous Pour rappel, ONLYOFFICE Docs est une suite bureautique qui comprend les éditeurs des documents texte, des feuilles de calcul et des présentations.

La compatibilité des formats

Le format OOXML utilisés comme base, assure une haute compatibilité avec les fichiers Microsoft Office (.docx,.xlsx,.xlsx,.pptx) et la prise en charge d’autres formats courants (.rtf, .txt, .html, .csv, etc. ) via leur conversion aux formats OOXML.

Cela est idéal pour accélérer le traitement des fichiers et augmenter l’interopérabilité. Lors de l’enregistrement du fichier, il s’affiche au format de base.

ONLYOFFICE Docs ont pour base l’élément Canvas de HTML5 qui permet d’assurer un tout nouveau niveau du traitement des documents en ligne en rendant possible :

• Un affichage du contenu de manière identique lors de sa lecture, édition, impression indépendamment du navigateur utilisé

• Une compatibilité avec tous les formats courants

• Un ensemble d’outils aux riches caractéristiques

• Une prise en charge des fichiers complexes grâce à une basse consommation de la mémoire.

Une liberté de co-édition

ONLYOFFICE Docs offre la liberté de collaboration grâce au fait que toutes les modifications qui s’effectuent sur les documents sont rapportées sur le côté client.

Quand les utilisateurs sont plusieurs à collaborer sur le même document, chacun d’entre eux peut activer les options dont il a besoin ou choisir le mode de co-édition indépendamment de tous les autres participants, ce qui permet de ne pas les déranger.

En outre, cela permet de définir le niveau de collaboration grâce aux permissions d’accès aux documents flexibles : accès complet, lecture seule, remplissage de formulaire, commentaire, modification du filtre, restriction du téléchargement.

ONLYOFFICE Docs est conçu avant tout pour améliorer la collaboration sur des documents en ligne. D’où vient son riche éventail des outils de co-édition :

• Deux modes de co-édition (rapide et strict)

• Révision avec trois modes d’affichage de marques de révision (balisage, final, original)

• Suivi des modifications

• Historique des versions

• Comparaison de documents

• Chat et commentaires.

Quant aux modes de co-édition, par différence avec les autres suites bureautiques, ONLYOFFICE Docs en offre deux : rapide et stricte. Le mode Rapide permet de voir toutes les modifications en temps réel. Le mode Stricte n’affiche quant à lui les changements qu’après leur enregistrement pour que chaque utilisateur puisse travailler sur sa partie du document en restant plus concentré.

Des mesures de sécurité avancées

ONLYOFFICE attache la priorité la plus élevée en fournissant une gamme complète d’outils et de services qui assurent la sécurité des données sur tous les fronts :

1. Conformité au RGPD

2. Solution en auto-hébergement

3. Code source ouvert disponible sur GitHub

4. JWT, HTTPS

5. Chiffrement de bout-en-bout

6. Durée de vie de cache paramétrable

7. Restriction de copie, de téléchargement ou d’impression

8. Insertion d’un filigrane.

ONLYOFFICE sort la version 6 de sa suite : ONLYOFFICE Docs

Cette nouvelle version s’enrichit de fonctionnalités longuement attendues.

Les tableaux croisés dynamiques constituent la première grande innovation. Ces derniers sont d’une grande utilité lors de l’analyse de données et permettent de trouver les méthodes pour les récapituler et réorganiser. Après avoir créé un tableau croisé dynamique, il est possible d’y ajouter des données et de les déplacer, d’ajouter des filtres, etc. Dans l’édition communautaire gratuite, les tableaux croisés dynamiques sont disponibles pour l’affichage et la modification des styles.

La mise en forme conditionnelle

L’affichage de la mise en forme conditionnelle, possible grâce à cette nouvelle version, permet aussi de mettre en forme des cellules ou des plages de cellules selon les règles définies par l’utilisateur.

Les segments pour les tableaux formatés

La nouvelle version acquiert également les segments pour les tableaux formatés qui servent à filtrer les donnée rapidement et à indiquer aux utilisateurs quelles données sont affichées actuellement.

La fonctionnalité "Supprimer les doublons"

Un autre outil très demandé est la fonctionnalité "Supprimer les doublons". Au fur et à mesure que la feuille de calcul devient plus complexe, surtout si l’utilisateur collecte les données à partir de différentes sources, il peut avoir les valeurs et les plages de valeurs en double. Cela peut rendre ses calculs incorrects. Afin de l’éviter, il est en mesure de supprimer les doublons automatiquement en utilisant ce nouvel outil.

De nombreuses améliorations à tous les niveaux

Le nouveaux tableur ONLYOFFICE reçoit également de nombreuses améliorations au niveau de la performance telles que les nouveaux raccourcis clavier pour insérer ou supprimer les cellules, les lignes et les colonnes, ajouter la date et l’heure, ou les fonctions. Il est également possible de déplacer les feuilles de calcul d’un tableur vers un autre, de créer des liens internes pour partager les plages de données, d’effectuer les calculs sur les données collées... Le traitement de texte devient également plus efficace à travers l’ajout du temps et de l’heure, les guillemets adaptés à chaque langue, et support des notes de fin pour l’affichage.

De plus, des optimisations concernent les trois éditeurs. A partir de cette version, l’utilisateur est capable d’insérer les caractères spéciaux, de modifier la taille et la position des éléments du graphique, ou d’activer l’option d’ajustement automatique pour formater le contenu des formes facilement.