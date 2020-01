ONLYOFFICE : la suite bureautique en ligne polyvalente et performante pour tous les professionnels

janvier 2020 par Patrick LEBRETON

Echange de fichiers, partage de plannings, stockage des données… Tous les professionnels sont désormais appelés à utiliser le monde digital pour aller plus vite et plus loin.

Les entreprises, les associations et les collectivités ont pourtant peu de temps à accorder à la recherche de la meilleure solution. Elles ont besoin de suites bureautiques fiables et de logiciels performants, pour mieux collaborer tout en répondant aux exigences du RGPD…

ONLYOFFICE, la suite bureautique de travail collaboratif open source, compatible avec Microsoft et Open Document, fête justement ses 5 millions d’utilisateurs à l’occasion du Paris Open Source Summit !

La bureautique simplifiée pour tous les professionnels

ONLYOFFICE est une suite bureautique en ligne intégrée avec une plate-forme de collaboration pour gérer documents, projets, clients dans un seul endroit. Développée par Ascensio System SIA, cette solution innovante comprend des éditeurs en ligne pour les documents texte, tableurs et présentations hautement compatibles avec les formats de fichiers Microsoft Office et OpenDocument.

Pour fluidifier l’échange de données et faciliter le partage de fichier, ONLYOFFICE fournit à ses utilisateurs des outils d’édition très intuitifs, couplés à des fonctionnalités collaboratives qui répondent parfaitement aux besoins actuels des entreprises. La plate-forme de collaboration a été récemment mise à jour vers la version 10.5, encore plus rapide et plus complète.

ONLYOFFICE constitue à la fois une solution technique pour le travail collaboratif et une solution de productivité pour :

Les entreprises,

Les organisations gouvernementales ainsi que les collectivités,

Les établissements scolaires et centres de formation,

Les organismes à but non lucratif.

Alors que ONLYOFFICE est utilisé au quotidien par 5 millions d’utilisateurs, la marque était donc présente à un événement national français, le Paris Open Source Summit qui s’est déroulé les 10 et 11 décembre 2019. Cet événement était l’occasion de découvrir et de tester la solution, en comprenant tout ce qu’elle apporte aux professionnels.

ONLYOFFICE, solution de bureautique multifonctionnelle pour tous

ONLYOFFICE offre une suite de productivité complète avec gestion des documents, projets, système CRM, calendrier, mail et réseau d’entreprise…. Une méthode plus sûre pour créer, modifier et collaborer sur des documents partagés en ligne.

ONLYOFFICE est une solution à la carte, qui peut adapter ses propositions et ses fonctions en fonction des besoins des entreprises, TPE comme multinationales. Le prix de chaque forfait dépend du nombre d’utilisateurs possibles, et notamment du nombre d’utilisateurs simultanés.

Pour s’adapter à tous les besoins et à toutes les images, ONLYOFFICE permet de créer son espace en marque blanche, et de personnaliser entièrement son interface : logo, police, couleurs…

Chaque salarié ou intervenant peut créer son propre espace, retrouver ses documents, les éditer et les partager, depuis n’importe quel poste, téléphone ou tablette reliée à internet.

Les formules ONLYOFFICE à la loupe

Enterprise Edition

La formule Enterprise Edition comprend la suite bureautique en ligne (avec édition des documents) et une plate-forme de collaboration centralisant tous les outils nécessaires pour organiser le flux de travail au sein de l’équipe. Elle intègre aussi le déploiement en mode cloud ou l’ « auto-hébergement ».

Integration Edition

ONLYOFFICE Integration Edition propose la suite bureautique en ligne (traitement de texte, tableur, outil de présentation) qui s’intègre facilement avec la plateforme de productivité utilisée par l’entreprise grâce aux connecteurs officiels ONLYOFFICE ou les applications d’intégration tierces développées par les partenaires technologiques.

Developer Edition

La formule Developer Edition comprend la suite bureautique en ligne prête à être intégrée avec une solution web écrite dans tous les langages de programmation. ONLYOFFICE fournit les APIs à base desquels les développeurs conçoivent les connecteurs pour leurs propres systèmes.

Service Cloud

ONLYOFFICE est couplée à un service de cloud pour toutes les entreprises qui souhaitent héberger des documents. Ce service est GRATUIT pour les organisations à but non-lucratif et pour les écoles.

ONLYOFFICE, ce sont également des applications de bureau (sous Windows, Linux et Mac) et mobiles (pour iOS et Android) gratuites et un cloud performant qui permettent d’avoir toujours ses documents à portée de main et de les modifier, même en mode déconnecté.